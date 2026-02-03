Inca se llena de Bach con el festival de música barroca

Con los Schemelli Gasanbug, un grupo de corales luteranos publicado en 1736 en Leipzig por Georg Christian Schemelli y de ahí su nombre, dará comienzo el próximo día 8 el Festival de Música Barroca de Inca, que este año llega a su quinta edición, bajo la dirección musical de Tomeu Segui y bajo el patrocinio del Ajuntament. La cantante Noelia Consoni y el mismo Seguí al clavicémbalo ofrecerán este recital de piezas en las que intervino Johann Sebastian Bach, que armonizó muchas de esas pequeñas obras, aportando su buen hacer. En total, el libro contiene 954 himnos, y alrededor de 69 están asociados al gran maestro al que está dedicado todo el ciclo de conciertos y actividades que hasta el 1 de marzo se alternarán en diversos espacios de la ciudad. De hecho, la primera de las propuestas tendrá lugar en el Claustre de Sant Domingo, como la del día 22, en la que la Accademia Hermanns ofrecerá la Ofrenda Musical que Bach dedicó a Federio II de Prusia y que fue compuesta a partir de una melodía atribuida al propio monarca.

El órgano de la iglesia de Sant Francesc será el instrumento en el que Gail Archer dé a conocer, el domingo 15 por la mañana, obras de algunos de los alumnos destacados de Johann Sebastian. Los conciertos concluirán con un recital de clave realizado por Johannes Skudlik el día 1 de marzo en el Teatre y en el que las famosas Variaciones Goldberg llenarán toda la sesión.

La organización del festival ha conseguido que el concierto de órgano pueda incluirse dentro de los actos que en diferentes espacios europeos se han programado durante este 2026 para celebrar el centenario de Karl Richter, uno de los divulgadores e intérpretes de la obra de Johann Sebastian Bach.

Además de esas propuestas musicales, el festival ha programado dos conferencias en Sa Capella Es Convent. La primera el día 11 titulada Bach en singular y la segunda el día 25 bajo el título de Bach i el teclat.