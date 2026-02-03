El galardonado ‘Una cabeza en la pared’ y 12 cortos en total se proyectarán en el Mar i Terra

El multipremiado cortometraje Una cabeza en la pared y 12 filmes en total que han sido galardonados o nominados en los premios Fugaz se podrán ver gratis desde hoy en el Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra en la primera muestra de cortos que organiza el ayuntamiento de Palma. Seis de ellos se proyectarán hoy a partir de las 19 horas y los otros seis serán exhibidos el día 10 a la misma hora con entrada libre hasta completar el aforo. El cine balear también está representado en la selección de cortos a través de Blava terra, dirigido por Marine Auclair March, y Background, de Toni Bestard. Además, la joven productora de origen mallorquín Baldufa Films presenta De Madrid al cielo, de Pablo Pérez Martín.

En cuanto a Una cabeza en la pared, con Manuel Manrique en la dirección, fue premiado en Los Fugaz al mejor cortometraje, la mejor dirección de fotografía, de arte y de producción, vestuario y banda sonora; y los espectadores podrán verlo el martes día 10.

Las proyecciones de esta tarde son el corto dos veces premiado Ángulo muerto, de Cristian Beteta, que se llevó el galardón a la mejor dirección y, para Eva Llorach, a la interpretación femenina; Adiós, de José Prats; Cuando llega el frío, de María Salgado Gispert; Insalvable, de Javier Marco, galardonado al mejor guion; la citada Blava terra; y Pipiolos, del ganador de un Goya Daniel Sánchez Arévalo.

El martes día 10 se exhibirán los citados cortometrajes Background y De Madrid al cielo, a los que se añaden Pálpito, de Marisa Crespo y Moisés Romera; Behind the wall, de Martín D. Guevara, premiado al mejor corto documental; La mort, de Jesús Martínez ‘Nota’; y Una cabeza en la pared, que se convertirá en un largometraje.