Gabino Diego: “Fernando Esteso fue una válvula de escape para este país en su momento”

El cine español está de luto con el adiós de Fernando Esteso. ¿Cómo le recordará?

Fernando Esteso fue una figura muy importante. Hizo reír a mucha gente de este país en su momento, y los que vivieron esa época le tienen que estar muy agradecidos, porque fue como una válvula de escape para muchos, con sus películas junto a Andrés Pajares.

Seguro que en la gala de los Goya del próximo 28 de febrero le rendirán homenaje. ¿Suele asistir a la gran fiesta del cine español?

No, no suelo ir. Estuve nominado 4 veces y tengo un Goya [a la mejor interpretación masculina de reparto por ¡Ay, Carmela!, en 1990]. La verdad es que no me gustan mucho las entregas de premios.

¿Por qué?

Siempre he pensado que el premio está, primero, en que te ofrezcan un papel; luego, en hacer bien tu trabajo; y finalmente, en que llegue al público y le guste a la gente. Y lo que menos me gusta son los premios a modo de homenaje.

Una de las grandes favoritas en los Goya es ‘Sirât’, con once nominaciones. ¿También ha caído rendido ante la historia de Óliver Laxe?

Antes de verla me dijeron: “es que los primeros 20 minutos no pasa nada”. Pues yo la vi y me fascinó, me gustó mucho. No sé cómo la recibirán en Estados Unidos pero hay que reconocer que Laxe es un innovador, por cómo juega con el sonido y con muchas otras cosas. Me parece muy original.

¿Qué le inspira una isla como Mallorca?

En la isla recibí la mejor crítica que he tenido, por Una noche con Gabino. La última vez que vine visité Llucmajor, y me encantó. Yo también colecciono fotografías y quise conocer el Centre Toni Catany, ya que también era amigo mío. Se nos fue joven. Era un tío fantástico, exquisito y a la vez generoso. Yo le compré algunas fotos para mi colección, que espero poder llevar algún día a Mallorca, al Centre Toni Catany, como he hecho recientemente en León.

¿Por qué hay que ir a ver Pijama para seis?

Porque es una función muy divertida, una obra maestra del vodevil. Los espectadores que la han visto disfrutan y se ríen mucho.

Un momento de 'Pijama para seis', con Gabino Diego / IBAI ARMENTIA

¿Qué le exige como actor esta pieza?

Sobre todo respetar la música que ha creado de alguna manera el compositor. Nosotros somos intérpretes de una función que tiene un ritmo frenético. Nuestro trabajo ya nos viene muy hecho por parte del autor, que ha escrito un texto que es una auténtica pieza de relojería y que funciona por sí sola.

¿Qué le atrapó del texto de Marc Camoletti, famoso por sus comedias de enredo y equívocos, la primera vez que lo leyó?

Me divertí mucho y me gustaba mucho de lo que hablaba: personajes que están constantemente mintiendo. En la función, los intérpretes ven a Fernando, mi personaje, como un fracasado, como un pobre hombre, pero los espectadores verán que se está llevando la historia a su terreno. Me gusta mucho el personaje de la cocinera, encarnado por Amaia Vargas, que es la que de alguna manera se aprovecha de estos burgueses que se mienten entre ellos para sacarle rédito a tanta mentira.

¿Qué satisfacciones le reporta un género como el vodevil?

Desde hace tiempo pensé que yo quería hacer comedia. Yo siempre he hecho comedia pero todos mis personajes eran sufridores, no podían conseguir lo que querían. También te diré que el público necesita risas, todos las necesitamos, es algo muy bueno para la salud. También es importante emocionarse, como también lo es soltar una lágrima. El vodevil es un género que no tiene nada que ver con otras cosas, es un estilo donde el espectador ve la comedia y decide entrar en una convención.

¿El vodevil goza de buena salud actualmente?

En el caso de ‘Pijama para seis’ nos está yendo bastante bien. Es una obra bien dirigida, bien interpretada, una función muy conseguida que en ocasiones recuerda a ‘La posadera’ de Goldoni.

La obra aborda el aburrimiento en la pareja. ¿Usted sigue enamorado locamente de su oficio?

Sí, y me considero muy afortunado de poder dedicarme a este oficio, sobre todo porque los actores, al lograr que la gente se lo pase bien, somos un poco terapeutas.