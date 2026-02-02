Estos son los 6 finalistas de los Premis ACCAIB Comissariat

La primera edición de los Premis ACCAIB Comissariat 2025, organizados por el Institut d’Estudis Baleàrics y el Consell, con la colaboración de la Fundació Miró Mallorca y Es Baluard, ya tiene finalistas. El objetivo de este certamen es reforzar y profesionalizar el sector del comisariado en Balears mediante el reconocimiento, acompañamiento y producción de nuevos proyectos curatoriales de calidad, en colaboración con las instituciones culturales del territorio. El ganador del Premi ACCAIB Comissariat tendrá la oportunidad de desarrollar un nuevo proyecto, que será inaugurado en septiembre de este año en el Centre Cultural la Misericòrdia.

Un jurado integrado por Magdalena Aguiló, Sofia Moisés Pizà, Montse Torras, Beatriz Escudero y Jackie Herbst ha sido el encargado de seleccionar los seis proyectos finalistas, todos ellos exhibidos en espacios públicos y privados durante 2025. Los finalistas serán sometidos a votación secreta por parte de los socios de ACCAIB y el ganador se dará a conocer en una gala en la Fundació Miró Mallorca el próximo 19 de marzo.

Estos son los proyectos seleccionados como finalistas:

‘Biblioteques en flames’

De Francesco Giaveri

Artistas: Stefano Calligaro, Bartomeu Sastre, Anna Dot y Enric Farrés Duran

Localizaciones: Biblioteques Joan Alcover, Ramon Llull y Molinar

Fechas: 01.10.2025 / 16.11.2025

Tres bibliotecas públicas de Palma acogieron las intervenciones artísticas de Anna Dot, Bartomeu Sastre, Enric Farrés Duran y Stefano Calligaro, que presentaron mayoritariamente obras inéditas producidas expresamente para estos espacios. Se trata de una propuesta que amplía el circuito del arte contemporáneo hacia públicos diversos, habituales de las bibliotecas. Los cuatro artistas trabajan con temáticas vinculadas a los libros, el texto y la lectura. El proyecto facilitó el acceso a las artes visuales fuera de los circuitos habituales.

‘Der letzte blick zurück vor dem abgrund’

De Tolo Cañellas

Espai Taca

Nit de l’Art 2025 / Septiembre 2025

El proyecto expositivo de Pere Butza, comisariado por Tolo Cañellas, se presentó en TACA en el marco de la Nit del Art 2025, después de un intenso proceso de acompañamiento y colaboración entre artista y comisario. La primera exposición individual del artista reunió más de quince pinturas al óleo, donde cuerpos, bosques y presencias inquietantes emergen de una atmósfera oscura, influida por el ‘black metal’ y la pintura medieval. Una propuesta site specific que transformó radicalmente los espacios de la galería.

‘La gratuïtat és una agressió’

La Jove Plàstica i la renovació de les arts a Mallorca, 1969-1982

De Jaume Reus

Casal Solleric

28.11.2025 / 21.01.2026

La exposición presentó una cuidada selección de obras de los artistas más significativos del período de renovación del arte en Mallorca durante los años setenta. Se mostraron piezas destacadas de artistas como Miquel Barceló, Tomeu Cabot, Andreu y Steva Terrades, Horacio Sapere, Sara Gibert... entre otros muchos que configuraron esta etapa esencial. El proyecto toma como punto de partida en 1969, con la inauguración de la Sala Pelaires, y finaliza en 1982, momento en que se edita el último número de la publicación ‘Neon de Suro’, Miquel Barceló participa en la Documenta y se inicia un nuevo ciclo político a escala estatal. La exposición fue acompañada de un interesante programa de mediación titulado ‘Anècdotes’.

‘Ofrenes de Rafa Forteza’

De Esmeralda Gómez

Esglèsia del convent de Sant Domingo - Museu de Pollença

06.07.2015 / 05.10.2025

La iglesia del convento de Sant Domingo se convirtió en el contexto espacial y simbólico del proyecto ‘Ofrenes’, que alcanzó una dimensión ritual en diálogo con el espacio. La exposición buscaba una integración profunda con la atmósfera del lugar, hasta el punto de utilizar una cortina de humo que marcaba el inicio del recorrido el día de la inauguración. El proyecto constituye una aproximación poética y material entendida como un gesto de ofrenda y pensamiento. La muestra reunió obras recientes junto a piezas históricas, configurando un recorrido que incluía dibujo, escultura, pintura, objetos y elementos del estudio del artista.

‘HEART·H’

De Sylvia Sánchez Montoya

CCA Andratx

14.03.25 ‒ 26.04.25

Exposición que reimagina el concepto de hogar como una percepción más que como una realidad fija o como una forma física. La muestra deconstruye la idea del espacio doméstico y lo reconfigura en núcleos de actividades que, en conjunto, definen lo que llamamos hogar. El proyecto presenta un grupo de artistas, diseñadores, performers y creadores que exploran, directa o indirectamente, nociones como la pertinencia, la habitación o el refugio.

‘Ens trobam en la nit’

Exposició individual de Elisa Braem

De Aina Pomar Cloquell

Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma / Espai D

18.09. 2025 / 1.02. 2026

Elisa Braem es una escultora que trabaja básicamente en cerámica. El proyecto tuvo en cuenta el marco institucional de Es Baluard y el interés por la pintura en la primera etapa de la dirección de David Barro, situando la pintura de paisaje y la representación del cielo como horizonte conceptual. Este modo de trabajo responde a la lógica de sedimentación de la arcilla: acciones, pensamientos y materiales se acumulan lentamente hasta dar forma a las esculturas. El ritmo pausado ha sido una decisión conceptual pero también una necesidad impuesta por los tiempos de la materia. El proyecto ha sido moldeado por cuatro agentes interdependientes: artista, comisaria, museo y materia.