La exposición 'Palma, ciudad de cines' hace un recorrido por las grandes salas

El Consell de Mallorca impulsa el proyecto cultural Palma, ciudad de cines, una iniciativa que recorre la evolución y el papel social y cultural de las salas de cine de la ciudad y que ha sido desarrollada íntegramente por el Arxiu del So i la Imatge de la institución insular.

El proyecto incluye una exposición en la capilla de la Misericòrdia y en la primera planta del centro cultural que podrá visitarse del 6 de febrero al 11 de abril de 2026, así como una publicación que recoge la historia y la memoria de los cines de Palma.

La vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado este lunes que «la muestra es una apuesta de la institución insular para reivindicar y compartir un patrimonio cultural estrechamente ligado a la transformación urbana y social de Palma vinculada al cine».

La inauguración oficial será este viernes, 6 de febrero, a las 19 h, y la muestra podrá visitarse del 6 de febrero al 11 de abril de 2026, de lunes a viernes, de 10 a 20 h.

Exposición inmersiva

La exposición propone un recorrido inmersivo por la historia de los cines de la ciudad e incorpora piezas emblemáticas, como los cinco carteles originales de la fachada del desaparecido Multicines Metropolitan, así como proyectores antiguos, programas de mano y material del cartelista Rafael Ruiz. El recorrido se completa con la proyección del documental El somni efímer, de Toni Bestard.

El diseño expositivo ha sido realizado por Àngel Luque y la coordinación general del proyecto ha corrido a cargo de Francesc X. Bonnín, responsable del Arxiu.

El libro 'Palma, ciudad de cines'

El proyecto se complementa con la publicación del libro Palma, ciudad de cines, que ofrece una visión completa de las salas cinematográficas de Palma, desde los grandes cines de estreno hasta los pequeños locales de barrio.

El volumen incluye una cuidada selección de imágenes, algunas inéditas, y aborda aspectos relacionados con el funcionamiento y la actividad de estos espacios.

Los contenidos han sido elaborados por Verònica y Tomeu Fiol Obrador, especialistas en la historia del cine en Mallorca. La publicación del libro ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Palma.