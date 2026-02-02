Broggi, Tiger Lillies, Rodrigues y más Literactua

Sube Oriol Broggi a los Tiger Lillies al escenario para contarnos y cantarnos un Macbeth cabaretero, canalla y repleto de humor negro. La combinación de música cíngara, opereta, bajos fondos del París de un tiempo –señales de identidad de la banda– se funden con texturas brechtianas, en una narración a seis donde Martyn Jacques, Adrian Stout y Budi Butenop son los instrumentos, las voces y las brujas y Enric Cambray, Màrcia Cisteró y Andrew Tarbet interpretan al resto de personajes. Hay caricatura, pasión y furia en ese ambiente de café concierto, pasarela de fantasmas y puñaladas inmisericordes por alcanzar el poder. Hay momentos delirantes también, y profundamente tristes y lisérgicos, y los disfrutamos todos mientras viajamos entre el Berlín metafórico y el bosque de Birnam. Macbeth song es una de las mejores producciones que se van a poder ver esta temporada. Otra es La distance, del actual director del Festival de Avignon, Tiago Rodrigues. Una alegoría distópica –magníficamente interpretada por Alison Dechamp y Adama Diop– sobre la comunicación intergeneracional, el legado que dejamos perder y la posibilidad de un mundo nuevo sobre las cenizas del de ahora. Poética, filosófica, demoledora e impactante. De momento, se ha podido ver en Madrid y Barcelona, pero está girando. Estad atentos.

Acabamos con otra recomendación: la nueva edición del ciclo Literactua de Produccions de Ferro, que pone en diálogo la literatura contemporánea local con el teatro. El primer estreno fue Fuita i martiri de Sant Andreu Milà, la novela de Miquel Àngel Riera adaptada por Marta Barceló y dirigida por Catalina Florit. Sobre el escenario, Rebeca del Fesno, Albert Mèlich y Miquel Aguiló. El resultado es un ejemplo de buena síntesis del texto original, extraordinario provecho de los elementos escénicos e interpretaciones precisas. Este mes de febrero girará por salas de Mallorca. Luego llegarán Consolacions, un artefacto inclasificable de Miquel Serra que Xavi Núñez se ha atrevido a escenificar y Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, el libro de Blai Bonet que ha elegido Lluki Portas para la ocasión. Ambas propuestas, con el mismo trío de actores. No os las perdáis.