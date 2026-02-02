Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cine

Estos son los 12 cortos que se podrán ver gratis en el Teatre Mar i Terra desde este martes

La primera muestra de cortometrajes de los Premios Fugaz proyectará entre otros títulos la aclamada 'Una cabeza en la pared'

Una escena del futuro largometraje 'Una cabeza en la pared'

Una escena del futuro largometraje 'Una cabeza en la pared' / Filmax

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

El multipremiado cortometraje Una cabeza en la pared y 12 filmes en total que han sido galardonados o nominados en los premios Fugaz se podrán ver gratis en el Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra en la primera muestra de cortos que organiza el ayuntamiento de Palma.

Seis de ellos se proyectarán este martes a partir de las 19 horas y los otros seis serán exhibidos el día 10 a la misma hora con entrada libre hasta completar el aforo.

El cine balear también está representado en la selección de cortos a través de Blava terra, dirigido por Marine Auclair March, y Background, de Toni Bestard. Además, la joven productora de origen mallorquín Baldufa Films presenta De Madrid al cielo, de Pablo Pérez Martín.

Seis premios

En cuanto a Una cabeza en la pared, con Manuel Manrique en la dirección, fue premiado en Los Fugaz al mejor cortometraje, la mejor dirección de fotografía, de arte y de producción, vestuario y banda sonora; y los espectadores podrán verlo el martes día 10.

Las proyecciones de este martes son el corto dos veces premiado Ángulo muerto, de Cristian Beteta, que se llevó el galardón a la mejor dirección y, para Eva Llorach, a la interpretación femenina; Adiós, de José Prats; Cuando llega el frío, de María Salgado Gispert; Insalvable, de Javier Marco, galardonado al mejor guion; la citada Blava terra; y Pipiolos, del ganador de un Goya Daniel Sánchez Arévalo.

El martes día 10 se exhibirán los citados cortometrajes Background y De Madrid al cielo, a los que se añaden Pálpito, de Marisa Crespo y Moisés Romera; Behind the wall, de Martín D. Guevara, premiado al mejor corto documental; La mort, de Jesús Martínez ‘Nota’; y Una cabeza en la pared, que se convertirá en un largometraje.

