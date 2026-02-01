La música del silencio

Ciclo Auditorium

Orquesta Filarmónica de Málaga

Alekséi Volodin, piano

José Maria Moreno, director

Obras de Rachmaninov y Chaikovski

Auditorium de Palma

29-01-2026

Calificación: ***½

El silencio también es música. De hecho, sin el silencio no habría música, sino un continuum inaudible.

Chaikovski así lo entendió a la perfección cuando escribió su testamento vital, que no es otro que el último movimiento de su Sexta Sinfonía, llamada Patètica por su hermano, pues, como bien dice una de las definiciones de patetismo: «Conmueve profundamente o causa un gran dolor o tristeza».

José María Moreno, a las órdenes de la que es su orquesta, la Filarmónica de Málaga, así lo entendió y profundizó hasta el extremo esa última «nota», que no es otra que un silencio. Segundos eternos, pero conmovedores, después de una versión sentida y muy bien elaborada de ese monumento sonoro que Chaikovski estrenó una semana antes de morir. La media de la audición rozó el notable, con un punto más en esa vorágine contenida que representa el tercer movimiento en forma de marcha.

La orquesta, que ha venido a la isla como intercambio con nuestra Simfònica, tiene una plantilla muy joven, sobre todo en los violines, una sección que en la sesión que comentamos, estuvo algo falta de sonido, a diferencia de sus hermanas las de violas, violonchelos y contrabajos, cosa que fue más notable en el Concierto para piano número 3 de Rachmaninov, una obra en la que destacó, sin paliativos, el solista Alekséi Volodin, que matizó cada pasaje, imprimiéndoles el ímpetu y la musicalidad que contienen. Así lo entendió el público, que solicitó un bis que, según el amigo Pau García, fue una versión para piano de un pas a deux de La bella durmiente.

Moreno dirige de forma un tanto teatral, con aspavientos, aunque consigue de sus músicos una calidad muy destacable. En esa propuesta del pasado jueves demostró que es otro más de ese grupo de músicos mallorquines que triunfan fuera y a los que debemos prestar atención, se la merece.