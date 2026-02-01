Fernando Esteso rodó en Palma y trabajó con Agustí Villaronga
El actor visitó Mallorca por trabajo, pero también vino de vacaciones con su familia
El actor Fernando Esteso, fallecido este domingo a la edad de 80 años, visitó Mallorca en algunas ocasiones. Una de ellas fue en noviembre de 1979, para rodar algunas escenas exteriores de Los energéticos, película que repetía el mismo equipo de Los bingueros, con Andrés Pajares y dirigida por Mariano Ozores.
Rodaron secuencias en el paseo marítmo de Palma y en el hotel Valparaíso, porque para la película necesitaban exteriores con palmeras y de paisaje mediterráneo. En ese rodaje también participaron Antonio Ozores, Sara Mora, Ricardo Merino, Florinda Chico y Paco Camoira, según recogió en esos días este diario.
Pero esta no es la única conexión con Mallorca, a la que también vino de vacaciones con su familia. Esteso participó en dos películas del mallorquín Agustí Villaronga. Actuó en Incerta glòria (2017) y en Loli Tormenta, la que ha resultado ser la última película para ambos.
