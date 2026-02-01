Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bel Cerdà, una dona clau en la recuperació de la música i la cultura popular mallorquina

Fa cinquanta anys de la primera ballada popular a Palma, impulsada per Bel Cerdà Soler, cantant, activista i pionera en la recuperació de les festes populars a Palma. La recordam, quinze anys després de la seva mort, com una dona valenta, lúcida i essencial

Bel Cerdà va realitzar tallers d’instruments tradicionals a escoles de tota Mallorca.

Pilar Reiona

El 2025 va fer 50 anys que Bel Cerdà Soler va encendre, des del cor de la plaça Major, l’espurna de la primera ballada popular a Palma. Era a mitjans dels anys setanta, temps de transició i d’esperança, i aquella dona d’energia inesgotable va convertir una festa veïnal en una autèntica celebració col·lectiva de la cultura del poble. La seva empremta continua viva a cada plaça quan sona i es balla la música popular. També cal recordar el seu paper en la recuperació de les festes populars a Palma: festes de carrer, processó de barques del dia de Sant Pere, sa Rua, la Cavalcada del Reis d’Orient, la Nit de Sant Joan, la Festa de l’Àngel...

Bel Cerdà (1945-2010) va entendre que la cultura popular no era passat, sinó vida, una manera de fer comunitat i de reconstruir la dignitat col·lectiva. Ho va fer amb la mateixa naturalitat que cantava, ensenyava a fabricar ximbombes o animava els veïnats a decorar els carrers. «Evolucionar és fer feina», deia, i aquesta frase resumeix el seu compromís: treball constant, sense grans escenaris, però amb una fe profunda en la força del que és senzill.

Com a dona, Bel va obrir camins. En una època en què la veu femenina sovint era silenciada, ella va unir art, compromís i maternitat sense renunciar a res del que era. Va participar en les reivindicacions de l’Assemblea de Dones. El 1983 li varen fer un programa a TV3, Retrat de dona: Bel Cerdà, en què mostrà una lucidesa sorprenent sobre la seva època i sobre la condició femenina. Parlava d’aprendre a ser lliure, d’acceptar la soledat com a força, i de mantenir-se fidel a una mateixa com a acte de resistència.

La veu que va fer ballar el poble

El seu grup, Sis Som, fundat el 1978 amb Francesca Adrover, Eugeni Canyelles, Joan Guasp i Toni Peralta, va dur les cançons i tonades de Mallorca arreu de l’illa, a Catalunya, França i altres països. Però més enllà de les places, Bel va sembrar un esperit: la idea que la cultura popular és molt més que folklore: és memòria, comunitat i llibertat.

Amistats i complicitats entre generacions dedicades a mantenir viva la cultura popular

Coincidint amb els 50 anys de la seva primera ballada popular i els 15 anys de la seva mort, volem recordar-la, fer-li homenatge i mostrar agraïment al llegat que ens ha deixat i que continua viu, avui més que mai, a les places: ella n’estaria ben orgullosa. Sempre la recordarem, no només per la seva gran tasca en la cultura, sinó també pel que representa: una dona que va convertir la cultura en llibertat, i la llibertat en amor pel poble.

Bel Cerdà va rebre a títol pòstum el Premi Ramon Llull (2011), pels seus serveis prestats en l’àmbit de la cultura. Però el seu veritable reconeixement és el que es manté viu a cada plaça, cada festa i cada ballada popular.

En una conversa, em va fer saber que sempre duia un pinyol dolç d’albercoc a la butxaca. Deia que aquella llavor, estava carregada de vida, arrelada a la terra i a la memòria, representava l’essència del poble que ens fa ser qui som. Me’l va regalar i per a mi ha estat un símbol, un missatge per continuar el camí, per no oblidar d’on venim ni allò que ens sosté. Ella mateixa ens cantava: «Dins el meu enteniment, hi tenc una roca forta, tenc la mar i tenc Mallorca, el sol, la lluna i el vent».

Tots gaudim del teu llegat que per molts anys ens acompanyi la teva força.

