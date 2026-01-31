La University Art Biennial reúne en Alaró una exposición con obras de siete países
Se trata de un proyecto artístico impulsado por Adema para conectar investigación, creación contemporánea y formación universitaria
Alaró acoge desde este sábado una nueva itinerancia de la University Art Biennial – Art Week 2025, un proyecto artístico con obras de siete países que ha impulsado Adema para conectar investigación, creación contemporánea y formación universitaria a través de una red de más de 21 universidades de todo el mundo.
La muestra podrá visitarse hasta el próximo 21 de febrero en el Casal Son Tugores, ha detallado la organización en una nota.
La exposición reúne doce obras procedentes de universidades y centros de Bellas Artes de Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Italia, Dinamarca y Mallorca.
Se exponen obras que abarcan lenguajes como la pintura, la escultura, la fotografía, el vídeo, la instalación y la proyección audiovisual, y que reflexionan sobre la identidad, el territorio y los contextos contemporáneos.
Durante la inauguración, la concejala de Cultura en Alaró, Cati Cifre, ha destacado la relevancia de acoger una propuesta internacional de estas características en el municipio y subrayó que la muestra refuerza el papel del Casal Son Tugores como espacio cultural abierto a la ciudadanía.
Por su parte, representantes de Adema han señalado que la University Art Biennial trasciende el formato expositivo y se consolida como un espacio de intercambio entre universidades, artistas y públicos diversos.
También han coincidido en que esta iniciativa refuerza la proyección internacional del proyecto y la vinculación de Mallorca como punto de encuentro para el intercambio artístico y académico.
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- La empresa que gestionará Llull, el nuevo Gestib de Educación en Baleares, en el punto de mira por las soldaduras de las vías tras el accidente de Adamuz
- Palma da un primer paso para soterrar la Vía de Cintura al aprobar un estudio de viabilidad
- El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
- Air Canada estrenará su vuelo a Mallorca en un momento de rechazo turístico a Estados Unidos
- La familia March retirará en dos días la barrera que cierra el paso al camino público de sa Costera
- El Mallorca se interesa por Chadi Riad
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva