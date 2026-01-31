La University Art Biennial reúne en Alaró una exposición con obras de siete países

Alaró acoge desde este sábado una nueva itinerancia de la University Art Biennial – Art Week 2025, un proyecto artístico con obras de siete países que ha impulsado Adema para conectar investigación, creación contemporánea y formación universitaria a través de una red de más de 21 universidades de todo el mundo.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 21 de febrero en el Casal Son Tugores, ha detallado la organización en una nota.

La exposición reúne doce obras procedentes de universidades y centros de Bellas Artes de Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Italia, Dinamarca y Mallorca.

Un momento de la inauguración. / Adema

Se exponen obras que abarcan lenguajes como la pintura, la escultura, la fotografía, el vídeo, la instalación y la proyección audiovisual, y que reflexionan sobre la identidad, el territorio y los contextos contemporáneos.

Durante la inauguración, la concejala de Cultura en Alaró, Cati Cifre, ha destacado la relevancia de acoger una propuesta internacional de estas características en el municipio y subrayó que la muestra refuerza el papel del Casal Son Tugores como espacio cultural abierto a la ciudadanía.

Por su parte, representantes de Adema han señalado que la University Art Biennial trasciende el formato expositivo y se consolida como un espacio de intercambio entre universidades, artistas y públicos diversos.

Noticias relacionadas

También han coincidido en que esta iniciativa refuerza la proyección internacional del proyecto y la vinculación de Mallorca como punto de encuentro para el intercambio artístico y académico.