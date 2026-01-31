Pau Aulí, diseñador de vestuario: «Respondemos a patrones, todos tenemos inseguridades bastante similares»

Pau Aulí (Esporles, 1992) se licenció en Bellas Artes en Barcelona, se introdujo en el diseño de vestuario con Agustí Villaronga.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Es más divertido vestir o desvestir?».

Desvestir un look increíble.

Ponerle la ropa encima a Ángela Molina.

Primero ha de dejarse ser vestida.

¿Y cómo lo consiguió?

Conectando a través de referentes que teníamos, conversaciones agradables y mucha intuición por parte de los dos.

¿Necesita hablar con alguien antes de vestirlo?

Evidentemente. El diseño de vestuario es un contexto laboral pero incluye una visión artística, de la vida personal y del cuerpo.

¿En su experiencia la gente está a gusto con su cuerpo?

Respondemos a patrones. Después de estos años, creo que todos tenemos inseguridades bastante similares.

¿Tres nominaciones a los Gaudí preludian los Goyas y los Oscars?

No se ha de pensar en premios, sino en un día a día de calidad y un contexto laboral idílico, que se consigue con mucho trabajo, suerte, intuición y esfuerzo.

¿Cuál es su emoción dominante frente a un premio?

Son una excusa perfecta para hacer feliz a tu familia y cenar con los tuyos.

En esa familia milita Guiem Aulí, de casta le viene al galgo.

He cogido lo mejor de mi padre y de mi madre, que no es poco.

¿La abadesa le quedó muy musulmana?

El siglo IX era muy musulmán, la Edad Media no responde al clisé que tenemos en la cabeza. Me inspiré en la realidad, es una época tan ecléctica en referencias que tuve que aportar muy poco.

En la película manda el director.

Manda menos de lo que se piensa, intento que haya complicidad, intercambio de ideas y trabajo conjunto, es lo mejor para el resultado final.

¿Agustí Villaronga mandaba mucho?

Completamente, pero sus ideas son incuestionables y admirables. Agustí es infinito, cuenta sus películas por obras maestras, está tan inspirado humanamente que espero que permanezca mucho tiempo en nuestro recuerdo.

Balenciaga revisitado por Daniel Day-Lewis en El hilo invisible.

Retrata de forma fidedigna y contundente la obsesión en el mundo del diseño.

¿Y cómo andamos de obsesión?

Esta misma mañana me han reñido por ser demasiado obsesivo, y he aceptado que me tengo que relajar. Cuando trabajas con un componente personal, es difícil no ser perfeccionista.

¿Podría vestir a una mujer de Vox en la vida real?

Ostras. Para mí es imprescindible entender y empatizar de alguna forma con la persona que visto. Por lo tanto, es difícil colaborar con alguien que choca frontalmente con mis derechos como ser humano.

¿Podría vestir a una mujer de Vox en el cine?

Sin imaginación ni creatividad, porque desgraciadamente por la calle encontramos demasiados ejemplos.

Miguel Adrover se pelea con Rosalía.

Los admiro a los dos por igual, son creativos contemporáneos que han definido el rumbo de sus industrias.

No sabía si usted admiraba a Adrover.

Me ha inspirado siempre, lo he podido conocer y estar en su taller. Es un referente nacional e internacional, con una de las carreras más increíbles en la moda conceptual. A día de hoy, su sombra sigue siendo muy alargada.

Sofia Coppola combina vestidos de época con deportivas en María Antonieta.

Y con música rock británica. Es una obra maestra y una genialidad del collage cinematográfico.

Me daría miedo trabajar con Albert Serra.

Yo no le tendría miedo al talento y a la particularidad.

¿Lo primero que mira de una persona es su vestido?

Sí, inevitablemente.

¿Juzgando ese vestido?

Es muy tierno y placentero no tener prejuicios.

Tiene un aire a Jacob Elordi, ¿por qué no interpreta?

Joder, gracias, ¿pero te refieres a Jacob Elordi en Frankenstein, Priscilla o Saltburn? Este verano tengo planes para sumergirme en el mundo de la performance, pero seguramente no voy a poner la cara.

Mallorca está muy mal vestida.

De acuerdo, está vestida de turistas y alquileres imposibles.

¿Se le murió alguien con Versace/Valentino/Armani?.

Elegiría el descaro de Versace, la sensualidad de Valentino y la idea de vestir en el día a día del Armani de los años 80/90.