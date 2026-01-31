Gerard Quintana: "Es un privilegio poder ser toda la vida el cantante de Sopa de Cabra"

¿Cómo será el concierto de Campos del 7 de agosto?

Será un concierto irrepetible, no cumplimos 40 años cada día, ni cada año. Nunca hubiéramos pensado que llegaríamos a esta meta, así que estamos trabajando para mimar mucho esta gira, y el concierto de Campos especialmente. Venir a Mallorca siempre ha tenido un aliciente, una emoción añadida, quizás porque hemos vivido noches muy especiales, muy memorables y nos hemos sentido muy en casa siempre. Estamos trabajando para que sea un concierto en el que la gente pueda participar, pueda cantar todo el tiempo, pero también en el que puedan pasar cosas que hace muchos años que no pasan en un concierto de Sopa.

¿En qué sentido?

Hemos removido todo nuestro repertorio de todos estos años y concierto a concierto queremos incorporar algo diferencial, algunas canciones que forman parte de un momento de la banda y que, por algún motivo, no tienen un espacio en el concierto. También estamos trabajando en un recopilatorio que queremos sacar esta primavera y el planteamiento es grandes éxitos y queridos fracasos, que no son fracasos al final, son canciones que forman parte de nuestro repertorio, son canciones que han tenido su momento y que para nosotros podrían haber llegado a parar el tiempo, como tantas otras, como L’Empurdà, como El Far del Sud, Si et quedes amb mi, Podré tornar enrere, Mai trobaràs, El boig de la ciutat…

Gerard Quintana, en las oficinas de Rubio Produccions, en Palma. / Jaime Reina

¿Y cuáles son esas canciones “fracaso”?

Canciones que formaban parte de discos como La Roda, Ben endins, Nou, Plou i fa sol... Pero bueno, canciones como El Sexo (que me hace feliz), Bloquejats o Cau el sol, etc. Y después también estamos mirando para que, en Campos, tengamos la compañía de alguien que nos ayude a hacer la celebración más especial. No diré nombres ahora, todavía no lo tenemos cerrado, pero la voluntad es hacer, no un concierto más de Sopa, sino una celebración, una fiesta de aniversario.

¿Qué significa Mallorca para Sopa de Cabra?

Mallorca siempre ha sido un lugar que nos inspiraba mucho respeto. Mallorca, también Ibiza y Formentera, parecía que vivían otra realidad que la de la península. Seguramente debido a ser pioneros en el turismo, cosas que pasaban alrededor del mundo, y que en Girona, nuestra ciudad, todavía tardarían 20 años en pasar, aquí ya estaban pasando. Aquí había artistas que nos influyeron. Aún recuerdo coincidir con Kevin Ayers en Deià, en una de esas noches que acabábamos en aquel bar y soñábamos todavía con todo aquello que nos había empujado a entregar la vida a la música. Mallorca es una suma de sugerencias en este sentido, que nos conectaba con nuestras influencias, con nuestros orígenes. Nos encontrábamos en las áreas de servicio de la autopista, de madrugada, a Lorenzo Santamaría y nos explicaba cómo él había estado tocando con su primer grupo en el mismo escenario que Hendrix aquí... Y después, la manera de ser. Hemos conseguido sentirnos en casa sin estar en casa. Y eso es muy especial, tanto que yo acabé viviendo aquí al lado, en Ibiza.

¿Y sigue allí todavía?

Sí, paso mucho tiempo en Barcelona, en sus alrededores también, por cuestiones de trabajo y por proyectos que van surgiendo, pero mi casa es el municipio de Sant Josep de sa Talaia. Siempre he sido muy nómada, de hecho, estoy a punto de hacer la 28 mudanza de mi vida, pero siempre hay un lugar de referencia y creía que sería Girona, que es el lugar donde nací, pero no, resulta que es Ibiza.

Quintana afirma que su lugar de referencia es Ibiza, donde vive y donde nacieron sus hijos. / Jaime Reina

¿Es consciente del paso de estos 40 años?

Yo diría que ahora puedo tener cierta perspectiva. Sobre todo los primeros 15 años fueron tan intensos que era imposible tener conciencia del paso del tiempo. Estábamos en un presente intenso de forma constante. Luego hubo una pausa después de la muerte de nuestro guitarrista, de Ninyin, de Joan Cardona. Y aunque no estuviera activo Sopa, seguíamos siendo Sopa de Cabra. Yo hacía discos en solitario y era el cantante de Sopa de Cabra que ha hecho un disco en solitario. El bajista hacía un proyecto y era el bajista de Sopa de Cabra que estaba haciendo no sé qué... O sea, seguramente no teníamos esa perspectiva, pensando que habíamos cerrado un ciclo, pero no lo habíamos cerrado. Y cuando en 2011 volvimos para celebrar los veinticinco años de la banda, de repente hubo aquella eclosión en la que llenamos tres Palaus Sant Jordi y bueno, nos dimos cuenta de que eso era para siempre. Que hiciéramos lo que hiciéramos, nunca dejaríamos de ser los miembros de Sopa de Cabra haciendo otra cosa, escribiendo un libro, publicando fotografías...

La etiqueta de ser el cantante de Sopa de Cabra no le molesta...

No, esta la he aceptado. Como te decía, por un momento pensé que podía ser alguna otra cosa, después de aquellos quince años intensos en los que parecía que cada uno haríamos nuestro proyecto personal, y de repente me di cuenta de que era un privilegio poder ser durante toda la vida el cantante de Sopa de Cabra, ¿qué más podría pedir?

Toni Pastor es una persona con la que me gustaría estar en un escenario, poder mirarnos y poder sentir la música juntos"

Volviendo a Mallorca ¿con qué artista de aquí le gustaría hacer un dueto?

Hay muchos, siempre hay artistas de Mallorca que tener en cuenta. Hemos tocado en diferentes conciertos con Cabot, por ejemplo, en plena sintonía, pero seguramente hay artistas que tal vez no están en un primer plano. Con Antònia Font convivimos mucho tiempo, cuando nosotros estábamos haciendo esos conciertos míticos de los 90, ellos nos telonearon muchas veces. El bagaje que han hecho es tremendo. Pero hay músicos en especial a los que tengo mucho respeto y aprecio. Uno de ellos es Toni Pastor, por ejemplo. Es una persona con la que me gustaría estar en un escenario y poder mirarnos y poder sentir la música juntos.

¿Queda Sopa de Cabra para mucho tiempo?

Yo diría que sí, pero eso solo lo sabe el tiempo. Ya te digo, en aquel momento seguramente nuestra perspectiva no era tan larga. Muchos de nuestros referentes, nuestros ídolos, no han pasado los 27 años. Parecía que llegar a los 30 ya era un logro, no me refiero como grupo, por lo que todo ha ido más allá de lo imaginable. Por lo tanto, ¿por qué no ir más allá todavía? Yo me siento capacitado, me siento bien conmigo mismo, físicamente, y eso sí, a veces lo comentamos con Josep [Thió] o con algún otro de los compañeros, que mientras no demos penita estaremos en los escenarios. El día que veamos que no podemos defenderlo como queremos, pues mejor hacemos otra cosa. Pero, por ahora, yo veo una gran perspectiva.