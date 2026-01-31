Las galerías de arte mallorquinas, en huelga por un IVA cultural reducido

Las galerías de arte de Mallorca han convocado una huelga entre el 2 y el 7 de febrero para levantar su voz contra el IVA cultural del 21 por ciento que grava la venta de obras de arte. Ante esta «injusticia económica, social y cultural», el gremio le pide al Gobierno español reducir el impuesto a un tipo similar al de otros países europeos, en torno al 5 por ciento.

El galerista Frederic Pinya, al frente de Pelaires, recuerda que el IVA cultural reducido es una «reivindicación histórica» y que la principal consecuencia de un IVA al 21 por ciento es la pérdida de competitividad de las galerías españolas en el mercado internacional: «A la hora de salir al mercado internacional no podemos competir con las galerías de otros países. Sufrimos una desventaja brutal y una injusticia, e intentamos, de alguna manera, que el Gobierno se sensibilice con esta situación, que llevamos años padeciéndola».

¿Por qué ningún gobierno español ha querido solucionar hasta la fecha esta injusticia? «Llevo muchos años preguntándomelo. Yo creo que es por un desconocimiento y una desconexión total con la cultura», lamenta Pinya.

El galerista Frederic Pinya, de Pelaires, en el centro / B.RAMON

Las 14 galerías de Art Palma Contemporani secundan la huelga

El presidente de Art Palma Contemporani, el también galerista Fran Reus, afirma que ha habido «unanimidad» a la hora de decidir ir a la huelga. «Las 14 galerías de la asociación han secundado a la medida, un acuerdo que viene del Consorcio de Galerías españolas de Arte Contemporáneo», que también defiende, entre otros puntos, la ley de mecenazgo, la supresión de las tasas en la exportación de obras que no estén catalogadas, el 1% cultural o los presupuestos de los museos para mantener las adquisiciones.

«Nos sentimos los últimos, los olvidados y ninguneados del sector cultural. Desde que empecé en esto hace 23 años cada temporada estamos con la misma canción. Ya no sabemos qué hacer. Cada vez se le da mayor apoyo a la cultura pero falta dar este paso y acabar con una situación que nos deja en total desventaja respecto al mercado europeo, y que no solo perjudica a los galeristas, también a los coleccionistas y al sector en general», afirma Reus.

Las galerías cerrarán del 2 al 7 de febrero / 5

El arte contemporáneo no es "un producto de lujo"

Otra histórica galerista, Jero Martínez, responsable de la Galería Maior, con 35 años de vida, ve la huelga como una «medida muy necesaria» para acabar con la parálisis y falta de respuesta por parte del Gobierno. En su opinión, la falta de acción de cara a la adopción de un IVA cultural, como ya han hecho todos los países europeos de nuestro entorno, «como Francia, rebajándolo al 5,5 %, Alemania, al 7%, o Portugal, al 6», es «extremadamente perjudicial para el arte contemporáneo en España».

«El problema es que no se entiende el papel de los galeristas, se desconoce nuestro trabajo, y a veces se considera que el arte contemporáneo es un producto de lujo. A mí me disgusta ir a una huelga pero no nos queda otra salida, hay que movilizarse. Gobierne quien gobierne nunca hemos conseguido una solución a este problema», subraya Martínez.

Noticias relacionadas

Las galerías de arte cerrarán del 2 al 7 de febrero, en medio de los preparativos para la 45 edición de ARCO. Si el Gobierno no reacciona no se descartan «otras acciones» en la feria madrileña.