La Flauta mágica, i més

Pere Estelrich i Massutí

La Flauta màgica de Mozart és també una òpera pels més petits, ja que pot tenir diverses lectures, entre les quals la d’un conte de fades, amb prínceps, princeses, dracs, animals que ballen i altres elements fantàstics. Ára bé, no convé quedar-se en aquesta línia argumental, al darrere hi ha tot un opus musical de primer ordre. Mozart en estat pur, vaja; a més d’un procés iniciàtic cap a la saviesa i la bondat universal.

Per avui i demà horabaixa (17h), en el Teatre Xesc Forteza de Palma, Ferro Teatre presenta una adaptació pensada per a tots els públics, d’aquest títol mozartià.

A Muro, avui capvespre i a l’escola de música, Júlia Martínez i Catalina Sureda presenten un repertori amb obres per a piano i violí de Mendelssohn i Franck.

Avui també, en el Teatre Maruja Alfaro de Palma (20h), el Voicello Elèctric Quartet mesclarà sons clàssics amb música popular.

A Inca, en el Teatre Principal (19h), tenim avui un espectacle de la cantant Martirio.

Per a demà, l’església de Sant Felip Neri de Palma (18.30h) obrirà les portes per acollir un recital de Josep Burguera (bombardino) i Llorenç Prats (piano). En el programa, composicions de Hummel, Gabrielli i altres.

I tot, sense oblidar que podem començar el cap de setmana anant a l’església d’Alaró, lloc en el qual avui matí (11.30h), Miquel Bennàssar oferirà el tradicional concert d’orgue.

A part de temes musicals, recordem que avui és també l’Ensesa de llums de les Talaies de Mallorca pels drets humans.

