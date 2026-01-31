El colorido arte de Llorenç Garrit se muestra en El Mirador de Lluís Fuster

El Mirador de Lluís Fuster, en la calle Set Cantons de Palma, se ha abierto al colorido arte del pintor e ilustrador mallorquín Llorenç Garrit. El artista de Santanyí se suma así a los 150 que ya han mostrado su trabajo en este ventanal.

Durante este mes de febrero, El Mirador exhibirá una obra de Garrit, una creación que es ejemplo de su estilo característico, con formas orgánicas y coloridas, combinación de abstracción y figuración.

El Mirador es un espacio que Lluís Fuster cede desde hace más de una década a otros artistas con el objetivo de invitar a la contemplación y la reflexión. El día 1 de cada mes, este balcón-invernadero exhibe una obra nueva. “La obra de Garrit es la perfecta adición a este entorno. Con su estilo característico y su habilidad para crear universos propios, Garrit nos invita a sumergirnos en su mundo y descubrir la belleza que nos rodea”, destaca Fuster.

No es la única obra de Garrit que se puede contemplar ahora en la calle. El artista, junto a Pato Conde, es el autor de un mural de grandes dimensiones en el exterior del Teatre Principal de Santanyí para conmemorar los cien años de esta sala.