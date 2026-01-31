Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresa Llull relacionada con AdamuzAir CanadaEl tiempo fin de semanaTren de SóllerRegularización migrantesDenuncia agresión sexual 5 mujeresFichaje RCD Mallorca
instagramlinkedin

Arte contemporáneo: La Bibi + Reus da el salto de Mallorca a México

La galería mallorquina abre en Morelos una nueva sede, en una antigua fábrica de azúcar, la Hacienda Acamilpa

El galerista Fran Reus

El galerista Fran Reus / B.RAMON

Gabi Rodas

Palma

La Bibi + Reus refuerza su compromiso con la creación y con la construcción de puentes entre escenas, territorios y modos de hacer, entendiendo la galería como un proyecto en movimiento. Y lo hace con la inauguración de La Bibi + Reus MEX, Hacienda Acamilpa, su nueva sede en México. Un espacio que se inaugurará el 8 de febrero con la colectiva Vuelo Directo: PMI – MEX, un proyecto que reúne un amplio repertorio de artistas internacionales, junto a los artistas mexicanos Chavis Mármol, Carlos Mora, Rogelio Rodríguez / Mojo y Guadalupe Salgado.

Este espacio nace como una extensión natural del proyecto que la galería desarrolla desde Mallorca y se presenta como un lugar pensado para la producción, el encuentro y la exhibición de arte contemporáneo en un contexto singular. Ubicada en una antigua fábrica de azúcar, la Hacienda Acamilpa se concibe como un espacio vivo donde arquitectura, historia y prácticas contemporáneas dialogan. Más que una sede expositiva, el proyecto apuesta por generar un entorno de intercambio entre artistas, coleccionistas, curadores y agentes culturales.

Fran Reus, galerista

Fran Reus, galerista / B.RAMON

Esta apertura en Morelos se articula de manera directa con la participación de LA BIBI + REUS en ZONA MACO 2026, donde la galería presentará en el booth E104 una selección de obras de Guadalupe Salgado, Maite y Manuel, Grip Face, Chavis Mármol y Rogelio Rodríguez / Mojo, del 4 al 8 de febrero, en el Centro Citibanamex. La presencia en la feria y la inauguración de la hacienda forman parte de un mismo gesto: activar distintos contextos como plataformas complementarias desde las que pensar y mostrar el trabajo de los artistas.

Noticias relacionadas

Mientras ZONA MACO funciona como punto de encuentro internacional y escaparate clave durante la Semana del Arte, la apertura de LA BIBI + REUS MEX propone un espacio de continuidad, profundidad y arraigo, ampliando la experiencia más allá del circuito urbano y ofreciendo un marco distinto para el diálogo artístico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
  2. Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
  3. Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
  4. La empresa que gestionará Llull, el nuevo Gestib de Educación en Baleares, en el punto de mira por las soldaduras de las vías tras el accidente de Adamuz
  5. Xisco Quesada, joven mallorquín con cáncer terminal, pide ayuda en redes sociales para costear el tratamiento de su enfermedad: 'Me cuesta mucho hacer este vídeo, pero hoy necesito pediros ayuda
  6. Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
  7. Los vecinos de Santa Pagesa convocan una cadena humana silenciosa por la paz este sábado en Blanquerna
  8. Air Canada estrenará su vuelo a Mallorca en un momento de rechazo turístico a Estados Unidos

Calvià presentará en la Berlinale su «Año de Cine 2026»

Calvià presentará en la Berlinale su «Año de Cine 2026»

Todo lo que tienes que saber para la Festa de la Llum de este 2 de febrero en la Catedral de Mallorca

Todo lo que tienes que saber para la Festa de la Llum de este 2 de febrero en la Catedral de Mallorca

FOTOS | La alta costura de París primavera-verano 2026 entre la naturaleza y la fantasía

FOTOS | La alta costura de París primavera-verano 2026 entre la naturaleza y la fantasía

La alta costura de París primavera-verano 2026 entre la naturaleza y la fantasía

La alta costura de París primavera-verano 2026 entre la naturaleza y la fantasía

Cajas de cartón para cubrir las ventanas rotas en el centro de salud de Son Gotleu

Cajas de cartón para cubrir las ventanas rotas en el centro de salud de Son Gotleu

Echar raíces en Palma: radiografía del arbolado urbano más allá de los bellasombras

Echar raíces en Palma: radiografía del arbolado urbano más allá de los bellasombras

¿Aulas del siglo XIX para alumnos del XXI? Baleares analiza cómo la dignificación de los centros puede ser clave para reducir el abandono escolar

¿Aulas del siglo XIX para alumnos del XXI? Baleares analiza cómo la dignificación de los centros puede ser clave para reducir el abandono escolar

El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones

El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
Tracking Pixel Contents