Arte contemporáneo: La Bibi + Reus da el salto de Mallorca a México

La Bibi + Reus refuerza su compromiso con la creación y con la construcción de puentes entre escenas, territorios y modos de hacer, entendiendo la galería como un proyecto en movimiento. Y lo hace con la inauguración de La Bibi + Reus MEX, Hacienda Acamilpa, su nueva sede en México. Un espacio que se inaugurará el 8 de febrero con la colectiva Vuelo Directo: PMI – MEX, un proyecto que reúne un amplio repertorio de artistas internacionales, junto a los artistas mexicanos Chavis Mármol, Carlos Mora, Rogelio Rodríguez / Mojo y Guadalupe Salgado.

Este espacio nace como una extensión natural del proyecto que la galería desarrolla desde Mallorca y se presenta como un lugar pensado para la producción, el encuentro y la exhibición de arte contemporáneo en un contexto singular. Ubicada en una antigua fábrica de azúcar, la Hacienda Acamilpa se concibe como un espacio vivo donde arquitectura, historia y prácticas contemporáneas dialogan. Más que una sede expositiva, el proyecto apuesta por generar un entorno de intercambio entre artistas, coleccionistas, curadores y agentes culturales.

Fran Reus, galerista / B.RAMON

Esta apertura en Morelos se articula de manera directa con la participación de LA BIBI + REUS en ZONA MACO 2026, donde la galería presentará en el booth E104 una selección de obras de Guadalupe Salgado, Maite y Manuel, Grip Face, Chavis Mármol y Rogelio Rodríguez / Mojo, del 4 al 8 de febrero, en el Centro Citibanamex. La presencia en la feria y la inauguración de la hacienda forman parte de un mismo gesto: activar distintos contextos como plataformas complementarias desde las que pensar y mostrar el trabajo de los artistas.

Mientras ZONA MACO funciona como punto de encuentro internacional y escaparate clave durante la Semana del Arte, la apertura de LA BIBI + REUS MEX propone un espacio de continuidad, profundidad y arraigo, ampliando la experiencia más allá del circuito urbano y ofreciendo un marco distinto para el diálogo artístico.