Toni Mora presenta en Alaró su segundo disco en directo ‘On vas’, grabado en Nueva York

El compositor y pianista mallorquín Toni Mora, residente en Estados Unidos, presenta este viernes, su nuevo proyecto discográfico en el Teatre de Alaró.

Titulado On vas, tanto la génesis del disco como la propia grabación, han tenido la ciudad de Nueva York como escenario, una ciudad en la que el músico vive actualmente.

Para el artista, este proyecto «nace de la necesidad de procesar musicalmente una identidad y se construye como una propuesta sonora íntima, contemporánea y profundamente personal».

Preguntado sobre cómo son las obras que forman el nuevo trabajo, contesta que: «En él busco arraigo, esperanza y posicionamiento en un contexto de itinerancia y cambio vital, lejos de la nostalgia, la añoranza y la melancolía, pues fuera de ellas acontecen vías para avanzar y para ganar impulso».

En ese proyecto, aunque de forma tangencial, Mora incluye la idea del vivir fuera de la isla, pues para él, «en este disco he querido dialogar con la idea de desplazamiento, físico y emocional, sin convertirla en relato épico».

Este no es el primer disco de Toni Mora, pues en el año 2021 editó Sol, centrado exclusivamente en el piano.

En On vas el piano continúa siendo el eje central, aunque combinado con otros instrumentos acústicos y electrónicos, así como con el uso de la palabra: «La palabra aparece no solo como canción, sino como material tímbrico, a través de texto poético recitado e integrado dentro del discurso sonoro», añade el compositor.

Mallorca aparece, aunque de forma sutil, sobre todo a través del uso del idioma, de los textos y a través de grabaciones realizadas en la isla. «Sonidos que conviven con los grabados en Nueva York, generando un diálogo sonoro discreto».

El artista ha querido fundir ideas propias de lenguajes musicales diferentes que van desde el minimalismo, la nueva música, la canción, la música clásica contemporánea, el jazz e incluso la improvisación. Todo siempre a través de un diálogo constante entre esas formas de entender el arte.

Si bien la publicación del disco está prevista para principios de marzo, como primer avance del proyecto, el single Ofrena ya se puede escuchar en las principales plataformas digitales desde hace unas semanas. Incluso durante la sesión de este viernes, los asistentes podrán obtener una edición limitada del mismo. Una sesión en la que Toni Mora estará acompañado por una banda formada por Aina Zanoguera (voz), Magalí Datzira (contrabajo y voz), Enric Fuster (batería), Carmela Font (violonchelo), Iscle Datzira (saxo y clarinete bajo) y Ketija Ringa (flauta).