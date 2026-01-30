Miles de turistas se preparan para el DNB Allstars: la 'rave' de tres días que llega a Mallorca

Mallorca se prepara para recibir a miles de turistas internacionales con motivo del DNB Allstars Mallorca, un festival multitudinario nacido en Reino Unido que aterriza en la isla como “la próxima aventura del verano en la idílica isla española de Mallorca”, tal y como se promociona en su página oficial.

El encuentro tendrá lugar del 1 al 3 de mayo y combinará tres días de fiesta, sesiones de drum and bass (DNB), un género de música electrónica de baile originado en el Reino Unido en los años 90, y exclusivas 'boat parties'.

El cartel anunciado supera los 100 artistas, una cifra que ha llamado la atención tanto por su magnitud como por la escasa presencia —o ausencia— de artistas locales, un detalle que ya ha generado comentarios críticos en redes sociales.

Localizaciones aún por desvelar

Aunque la organización ha confirmado que el festival se desarrollará en distintas localizaciones de Mallorca, el itinerario completo todavía no se ha hecho público. En su web, el evento incluye incluso información básica sobre la isla dirigida a visitantes extranjeros, como que “el idioma oficial en Mallorca es el español, pero muchos locales tienen un gran nivel de inglés”.

En redes sociales ya circulan vídeos de asistentes preparándose para el evento. Uno de los más comentados es el de una joven residente en Tenerife que pide ayuda para encontrar alojamiento en Mallorca a buen precio, ante la previsión de alta demanda durante esos días. La creadora explica que viaja sola y busca opciones aptas para conocer a gente y acudir en grupo al festival, un perfil habitual en este tipo de encuentros.

Expectación y debate en la isla

La llegada del DNB Allstars Mallorca vuelve a situar a la isla en el foco del turismo de eventos musicales, con una propuesta de gran formato que promete llenar vuelos, hoteles y apartamentos durante el primer fin de semana de mayo. Al mismo tiempo, el festival reabre el debate sobre el modelo de ocio, la integración de artistas locales y el impacto de este tipo de macroeventos en el territorio insular.