De Mallorca a las estrellas: Carlos Penas, al igual que Rosalía, Madonna y Beyoncé, se rinde al 'maestro de los abanicos'

¿Cómo ha llegado hasta Olivier Bernoux?

Bueno, si te gusta la moda y conoces los diseños de Lagerfeld, Domínguez, Gaultier, Leonard o Louboutin, entonces es imposible que no conozcas los de Olivier. Un día decidí comprar uno de sus abanicos para hacer un regalo y tuve la oportunidad de conocerle personalmente.

¿Qué admira del denominado “maestro de los abanicos”?

Desde el primer momento me encantó su educación, su nitidez y la elegancia con la que te transmite que el arte y la provocación se abanican entre ellas.

Provocación, elegancia, tradición y vanguardia son marcas que definen el trabajo de Bernoux en sus diseños de alta costura. ¿También se reconoce Carlos Penas en esos adjetivos?

Prefiero que lo diga el tiempo.

¿Qué le fascina de un complemento tan elegante como el abanico?

Siempre me gustaron, pero ahora me fascinan porque los abanicos de Olivier se convierten en actores principales y dejan de ser complementos.

¿Qué ha preparado para la Maison Olivier Bernoux en Madrid?

Por un lado, se expondrán pinturas bajo el título de La importancia de un centímetro, óleos sobre lienzo de 1 cm² que fueron concebidos como una joya. Me emociona la idea de que se pueda viajar con un cuadro, al lado de un bolígrafo Montblanc, de un llavero con llaves, de un paquete de pañuelos, de una cartera, de un abanico, de un preservativo o de un Satisfyer. Por otro lado, se presentará El arte de desatascarte con arte, una colección de esculturas que pretende escapar de cualquier tendencia artística.

Carlos Penas, con uno de los abanicos de Olivier Bernoux / .

¿Alguna vez ha sentido el arte como una carga?

Jamás. Es el arte el que está atascado y sobrecargado. La instalación artística más impactante que vi en mi vida fue en la casa de una persona que padecía el síndrome de Diógenes. Eso sí que genera preguntas y sugiere respuestas.

¿Qué solución plantearía para desatascar el arte?

Ninguna. El arte no resuelve problemas sociales, plantea preguntas porque desatascar una tubería podrida es solo una solución temporal.

Carlos Penas expondrá en la Maison Olivier Bernoux el próximo mes de marzo / .

¿Para qué sirve el arte en tiempos deprimentes, en tiempos de guerra?

El arte no resuelve conflictos, genera ideas, plantea dudas y sugiere nuevas preguntas. Eso sí, siempre que el arte sea honesto porque si no lo es llega a convertirse en un aliado de los responsables de esos tiempos tan llenos de tristeza y fracaso.

¿Cómo se lleva Carlos Penas con el mercado del arte?

Mejor que Van Gogh.

Rossy de Palma, otra ilustre que ha sido conquistada por Olivier Bernoux / .

¿Existe la palabra 'fracaso' en su vocabulario?

No. No siempre se alcanzan los objetivos que persigues pero a veces los consigues sin merecerlo. Todo depende de lo que se entienda por fracaso porque es un concepto subjetivo. En mi caso no existe.

Del 2 al 7 de febrero las galerías cerrarán sus puertas para pedir una bajada del IVA en la venta de obras de arte para artistas y galerías que ponga fin a la desventaja frente al resto de países europeos, que ya gozan de un IVA cultural. ¿Secunda esta huelga?

Ya ves, tengo 60 años y nunca he ido a una huelga. Pero creo que hay miles de asuntos por los que luchar antes que ese. Me gustaría más pensar en que un artista no tendría que pagar para que sus obras sean expuestas. En los 80, los Ilegales decían que Europa había muerto. Hay muchas cosas que se deberían equiparar entre los países europeos pero creo que no interesa.

¿Qué objetivos tiene marcados Carlos Penas en su oficio como artista?

Noticias relacionadas

Seguir siendo honesto y no caer en la repetición, el absurdo o el ridículo.