Josep Amengual Batle, reconocido por los académicos de historia

La Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics, Geanològics i Heràldics homenajeó ayer a Josep Amengual Batle y le invistió como académico por ser «un verdadero sabio que ha hecho importantes aportaciones al periodo más desconocido de la historia de Balears», los orígenes del cristianismo, tal como explicó la presidenta de la Reial Acadèmia, Luisa Cotoner, sobre el sacerdote de la congregación dels Sagrats Cors.