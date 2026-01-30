Homenaje
Josep Amengual Batle, reconocido por los académicos de historia
La Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics, Geanològics i Heràldics homenajeó ayer a Josep Amengual Batle y le invistió como académico por ser «un verdadero sabio que ha hecho importantes aportaciones al periodo más desconocido de la historia de Balears», los orígenes del cristianismo, tal como explicó la presidenta de la Reial Acadèmia, Luisa Cotoner, sobre el sacerdote de la congregación dels Sagrats Cors.
- La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
- Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- Xisco Quesada, joven mallorquín con cáncer terminal, pide ayuda en redes sociales para costear el tratamiento de su enfermedad: 'Me cuesta mucho hacer este vídeo, pero hoy necesito pediros ayuda
- Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
- Los vecinos de Santa Pagesa convocan una cadena humana silenciosa por la paz este sábado en Blanquerna
- El mallorquín Xisco Quesada recauda 725.000 euros en 24 horas para costear su tratamiento contra el cáncer
- La familia March retirará en dos días la barrera que cierra el paso al camino público de sa Costera