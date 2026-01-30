Críticas a las redes sociales y un homenaje a Sunflowers en lo nuevo de Suasi: el disco canción a canción

Suasi, la banda que integran Pep Suasi, Marc Grasas, Joan Toni ‘Skarabat’, Guillem Cerdà, Bernat Company y Gori Matas, está de estreno con Gira-sols. Un disco de ocho canciones, directas, sinceras, sin trampas y sentidas, como la que da título al disco, un homenaje al desaparecido compositor de Sunflowers, Angelo Borrás. El cantante y compositor Pep Suasi presenta para este diario, uno a uno, los temas de un álbum que podrá escucharse en directo a partir del 28 de febrero, con una gira que arrancará en Alcúdia, con un concierto de 360º, donde el público rodeará a la banda. En plataformas digitales está disponible desde hoy viernes.

1. Com a Músics

“Una canción de Joan Toni ‘Skarabat’, en clave de pop-folk de raíz americana, que es una crítica y a su vez un reconocimiento al oficio de músico. Una declaración viva de oficio y pasión, una mirada honesta a la vida arriba y abajo de los escenarios, hecha desde el respeto profundo por la música y por todos aquellos que la hacen posible. El oficio de músico está jodido, en el filo de la precariedad: no hay locales en los que tocar y se cobra muy poco, si se cobra. Suasi nos sentimos afortunados en este sentido: este 2026 haremos unos 30 bolos”.

2. Gira-sols

“Teníamos claro que le queríamos hacer un homenaje muy sentido a Angelo Borrás y a su banda Sunflowers. Musicalmente nos enseñó una manera de componer con la que no estábamos acostumbrados, junto a Mané Capilla iban un paso por delante en el pop; y personalmente era un tipo espléndido que se dejaba querer”.

3. Danses d’aquest ball

Una canción de Marc Grasas. Como dice el himno del Barça, “tots units feim grup”. En Suasi somos cinco compositores, que encontramos en esta banda nuestro proyecto personal. ¿Por qué no tiramos todos del carro? Todo mi alrededor está lleno de talento. Yo soy fan de todos mis compañeros de grupo, y cantar sus canciones es algo que me emociona y me llena de orgullo. Este tema-retrovisor habla de mirar hacia atrás sin filtros: recuerdos que hacen daño, palabras que no se dijeron y momentos que ya no volverán”.

4. Sa cançó més guapa del món.

“Un título que se propuso para el disco, ‘Ses cançons més guapes del món’. Simboliza la banda sonora del amor, la familia y los momentos que hacen grande la vida, un tema marcado por el folk que refuerza la intimidad y la nostalgia. En ella aparece el ‘Don’t Let Me Down’ de los Beatles. En la canción hay tres historias: el viaje de una pareja, un beso y la espera de un hijo. ¿Qué canción siempre me ha acompañado a mí? Una de ellas sería una de mi buen amigo Josep Thió, ‘Sorra i aigua’, de su primer disco en solitario”.

5. Com passa el temps

“Una reflexión emotiva sobre el paso del tiempo, sobre la vejez y el legado que quiere dejar un artista, escritor, actor... Una canción muy bonita, muy Beatles. Lleva la firma de Joan Toni ‘Skarabat’, quien pide un adiós dulce y sincero en la vejez, y en ella colaboran la sección de cuerda de Pitxorines, un grupo que ha vuelto a poner la música tradicional entre los jóvenes, como ha hecho Dan Peralbo con el punk en Catalunya”.

6. Es filtra el món

“Una crítica directa a las redes sociales, a la superficialidad de la era digital. Siempre tienes que exponerte pero claro, es a lo que hay que jugar. Nuestro disco no sale en formato físico, se moverá todo por redes, y por primera vez estamos invirtiendo en esto. La canción reflexiona sobre cómo hemos cambiado la autenticidad o la esencia del ser humana por la apariencia, el narcisismo y la cultura del yo, el ego, convirtiendo nuestra existencia en una búsqueda desesperada de máxima atención por miedo a la soledad o a pasar desapercibido por la vida”.

7. No t’enfadis tant

“Hay que reír más y enfadarse menos ante las tensiones del día a día. Una canción que anima a vivir el presente sin obsesionarse por el futuro. Un tema con energía folk-rock que refuerza el espíritu libre, optimista. Ya nos acribillan a diario con noticias muy chungas como para encima enfadarse por tonterías”.

Noticias relacionadas

8. S’al·lota d’agost

“El verano hecho persona: llega con calles llenas de luz, guirnaldas y la mar vigilante de fondo. Y hace cantar al pueblo, aunque desafine, porque el canto nace más del corazón que de la voz. Viene de un invierno duro pero el agosto lo cura poco a poco”.