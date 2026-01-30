Alaró abre los actos del centenario de Joan Alcover con una exposición

Joan Alcover, el poeta marcat per la tragèdia es el título de la exposición que durante todo el mes de febrero recordará en Alaró el centenario de la muerte del poeta. La muestra, que podrá verse en la plaza de la Vila sin restricciones horarias, incluye veintiocho paneles con fotografías y textos. Por un lado de las lonas, se recorre su biografía; por el otro, se recogen las opiniones de personajes coetáneos y actuales sobre el personaje y su poesía. Además, se instalarán cuatro buzones en los que los visitantes podrán recoger algunos de los poemas más populares.

El Ayuntamiento, la Obra Cultural Balear y la Associació Cultural Al Rum han aunado sus fuerzas para recordar al autor de La Balanguera. Alcover (Palma, 1854-1926) fue jurista, diputado en las Cortes y, sobre todo, poeta. Compartió aula y amistad con destacadas personalidades como Miquel Costa i Llobera, Joan Lluís Estelrich i Antoni Maura. Su casa palmesana acogió personalidades como Rubén Darío o Santiago Rusiñol. Estudió Derecho en Barcelona, donde entró en contacto con el movimiento de la Renaixença. Su vida y su obra estuvieron marcadas por la tragedia. Su primera esposa y cuatro de sus cinco hijos murieron a temprana edad. En un fatídico 6 de marzo de 1919, fallecieron dos de sus descendientes.

Aunque comenzó escribiendo en castellano, pronto se pasó al catalán y con Cap al tard se encumbró a lo más alto de la literatura en esta lengua. Poemas como

o

reflejan su mundo interior y la lucha contra las desgracias vitales que sufrió. En Poemes bíblics poetizó historias del libro sagrado.

Alaró tiene motivos adicionales para sumarse al centenario. Por una parte, su segundo matrimonio fue con la alaronera Maria de Haro Rosselló, pianista y sobrina del también escritor Joan Rosselló de Son Fortesa. Por otra, su poema L’espurna inspiró a partir de 1908 una celebración en la cima del Castell para simbolizar la unidad de la lengua catalana. La fiesta se recuperó hace unos treinta años y continúa celebrándose cada 23 de junio.

El programa de actos va más allá de la exposición. El día del centenario, la noche del 25 al 26 de febrero, se emitirán a través de la redes sociales de Al Rum y la Obra Cultural vídeos con sus poemas más conocidos leídos por niños de las escuelas de Alaró, actrices y escritores. La última grabación será

, cantada por el Orfeó de Alaró. En los próximos meses también se celebrarán conferencias, lecturas de poemas en directo y el 23 de junio se le dedicará la Festa de la Flama.