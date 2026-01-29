El último volumen de 'Balears abans i ara' recoge el triunfo del liberalismo en el siglo XIX
La editorial Dolmen ha presentado la nueva entrega de esta colección que repasa los principales hechos históricos ocurridos en las islas
El último volumen del cómic Balears abans i ara se centra en el paso del antiguo régimen a la sociedad liberal. La colección combina la narración gráfica con el rigor historiográfico, con la intención de ser una obra divulgativa.
El editor Vicente García y el catedrático de historia contemporánea Antoni Marimon han presentado en la sede del Institut d’Estudis Baleàrics el duodécimo volumen de Balears abans i ara, titulado El triomf del liberalisme (1808-1874). Los efectos de la guerra del francés, el constitucionalismo, los conflictos entre absolutismo y liberalismo, las guerras carlistas y el sexenio democrático aparecen en esta nueva entrega de la colección.
El guion de esta publicación es de Enric Pujades, los dibujos y color de Sergio Melià, con textos históricos de Pere Fullana Puigserver. La introducción y coordinación general de los contenidos históricos está a cargo de Antoni Marimon y el material gráfico histórico está seleccionado por Vicenç Sastre.
“A partir de 1808, las islas Baleares se vieron afectadas de lleno por unas nuevas formas de pensar y de organizarse socialmente y políticamente”, recalca Marimon en la introducción de este volumen. Aun así, “el triunfo del liberalismo en Baleares, como en el resto del Estado español, será lento y difícil”, añade el historiador.
El director de Dolmen ha recordado que esta colección comenzó hace ya 16 años y que este repaso a la historia llega ya casi al siglo XX. En este nuevo volumen se muestra la lucha de clases del siglo XIX a través de tres personajes, que representan distintos estratos sociales y también se comprueba cómo la mujer tiene cada vez más participación en la política o el periodismo.
“En la parte del cómic, procuramos que pueda llegar a todos los lectores”, ha añadido García sobre esta novela gráfica.
