El último volumen de 'Balears abans i ara' recoge el triunfo del liberalismo en el siglo XIX

El último volumen del cómic Balears abans i ara se centra en el paso del antiguo régimen a la sociedad liberal. La colección combina la narración gráfica con el rigor historiográfico, con la intención de ser una obra divulgativa.

Portada del nuevo volumen de 'Balears abans i ara' / Dolmen

El editor Vicente García y el catedrático de historia contemporánea Antoni Marimon han presentado en la sede del Institut d’Estudis Baleàrics el duodécimo volumen de Balears abans i ara, titulado El triomf del liberalisme (1808-1874). Los efectos de la guerra del francés, el constitucionalismo, los conflictos entre absolutismo y liberalismo, las guerras carlistas y el sexenio democrático aparecen en esta nueva entrega de la colección.

El guion de esta publicación es de Enric Pujades, los dibujos y color de Sergio Melià, con textos históricos de Pere Fullana Puigserver. La introducción y coordinación general de los contenidos históricos está a cargo de Antoni Marimon y el material gráfico histórico está seleccionado por Vicenç Sastre.

Una de las páginas de 'Balears abans i ara'. / Dolmen

“A partir de 1808, las islas Baleares se vieron afectadas de lleno por unas nuevas formas de pensar y de organizarse socialmente y políticamente”, recalca Marimon en la introducción de este volumen. Aun así, “el triunfo del liberalismo en Baleares, como en el resto del Estado español, será lento y difícil”, añade el historiador.

El director de Dolmen ha recordado que esta colección comenzó hace ya 16 años y que este repaso a la historia llega ya casi al siglo XX. En este nuevo volumen se muestra la lucha de clases del siglo XIX a través de tres personajes, que representan distintos estratos sociales y también se comprueba cómo la mujer tiene cada vez más participación en la política o el periodismo.

“En la parte del cómic, procuramos que pueda llegar a todos los lectores”, ha añadido García sobre esta novela gráfica.