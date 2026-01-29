Los talleres de Interpretación de la Esadib debutan en el Teatre Principal y salen de gira

Los talleres de cuarto curso del Grado en Interpretación de la Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (Esadib) se estrenan este fin de semana en la sala Petita del Teatre Principal de Palma. La edición de este año llega con una novedad destacada: los montajes iniciarán una gira que los llevará fuera de Palma y, por primera vez, también fuera de Mallorca, reforzando así la proyección pedagógica y artística del trabajo que se desarrolla en la escuela, según ha informado la conselleria de Educación, de la que depende este centro.

Los días 30 y 31 de enero y el 1 de febrero se presentará Damnatio, una versión libre de Macbeth de William Shakespeare, conducida y dirigida por el profesor Biel Jordà. La propuesta se centra en Lídia, una protagonista marcada por una infancia difícil y por unas voces que difuminan los límites entre la realidad y la ficción.

La semana siguiente, los días 6, 7 y 8 de febrero, la sala Petita del Principal acogerá Àiax, a partir de la tragedia homónima de Sófocles, bajo la dirección del profesor Joan M. Albinyana. En este caso, el montaje traslada el mito clásico a un contexto contemporáneo para reflexionar sobre cuestiones como los orígenes, la masculinidad heroica, el poder y la responsabilidad colectiva. La obra combina el teatro textual con lenguaje audiovisual y aborda temas como el orgullo, la fragilidad y la necesidad de justicia.

Como parte del nuevo proyecto de gira, ambos talleres se presentarán también en el Teatre de Manacor gracias a un acuerdo de colaboración. Damnatio se representará el 5 de febrero a las 19 horas en la Sala de Dalt, mientras que Àiax podrá verse el 11 de febrero, también a las 19 horas. Ese mismo día, Damnatio viajará a Menorca para representarse en el Teatre des Born de Ciutadella, a las 20.30 horas.

Además, Àiax formará parte de la programación del Esadfest, el festival estatal de escuelas superiores de arte dramático, que celebrará su tercera edición en Bilbao del 4 al 8 de mayo. La Esadib ya ha participado anteriormente en este encuentro con producciones como Hamlet, El tros que en queda y Macbeth, res no és llevat del que no és.