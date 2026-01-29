Pere Janer: “Reivindico la fiesta en un mundo tan deprimente”

Tengo la sensación de que usted va por libre, que necesita oxigenarse, recogerse, hacerse invisible cada cierto tiempo.

Buscar esos espacios de tiempo, poder observar, viajar, vivir, para a partir de ahí empezar con algo nuevo que te lleve a la creación, a hacer canciones, a la música, es imprescindible y fundamental para mí. A lo largo de mi carrera he aparecido y desaparecido de la escena, pero nunca me he ido, porque yo canto, siempre he cantado, aunque solo fuera para mí, es algo que no he dejado, que lo he mantenido, que me acompaña. Cantar me ayuda a vivir mejor, a estar mejor, la música tiene ese poder y es algo a lo que no podría renunciar.

“Cuando sientes el miedo y te agarras allí donde puedes”, canta en su última canción, L’altra cara, la primera de un disco que verá la luz este 2026.

Sí, la música nos ayuda a todos a vivir mucho mejor. Todas las historias pueden tener varias formas de ser vistas, a veces tienes miedo y no sabes dónde agarrarte, pero hay una luz siempre, aunque tengas que abrir la ventana para ver esa luz, esa luz está y puedes ver las cosas de otra forma. Yo creo que la música es el lenguaje artístico más directo, es como si te entrara por las venas. Parece mentira, porque una canción puede durar tres, cuatro minutos, pero en tan poco tiempo te puede transformar, cambiarte el humor, y eso es algo mágico.

¿Qué canciones le han cambiado la vida a Pere Janer?

Me encanta escuchar música, mucha y muy diferente, y llevo toda la vida haciéndolo. Empecé en los 80 con la electrónica, con Depeche Mode por ejemplo, un grupo que seguí muy de cerca, al igual que The Cure, Radio Futura o Franco Battiato. Siempre he ido escuchando un poco de todo, no tengo tampoco muchos prejuicios en este sentido. Por pose o por miedo a veces uno dice: esto no lo voy a escuchar. Pues no, yo escucho de todo, y últimamente hay cosas me están gustando mucho.

¿Qué es lo último que se ha comprado?

Ahora estoy enganchado como todo el mundo al disco de Rosalía, que lo escuché en bucle. He parado un poco porque lo escuchaba cada día y también me gusta escuchar la música que hacen mis amigos. Últimamente también escucho a Tiu, Júlia Colom, Clara Fiol, Marcel Cranc… en Mallorca tenemos buenos artistas.

Imagen promocional de Pere Janer / Xisco Alario

¿Por dónde le tiene cogido Rosalía?

Entiendo su último disco, Lux, como un todo, como un proyecto muy unitario a nivel sonoro y conceptual, de lo que son los símbolos y de lo que son sus pensamientos. Yo lo veo un poco como una obra global, y eso es lo que me gusta, la unidad que tiene, cómo está estructurado.

L’altra cara es el primer single de un álbum cocinado a fuego lento.

No es muy habitual tanta tardanza en mí a la hora de publicar, pero en este caso ha sucedido así. Hemos cambiado muchas cosas, y creo que he aprendido mucho porque se ha trabajado mucho más directamente con la electrónica, que no lo solía hacer. Todo eso nos ha llevado un tiempo, y bueno, ahora sentíamos que era el momento de empezar a mostrarlo.

La electrónica siempre ha sido una constante en su música.

Sí, en mi carrera en solitario, primero con el disco Guapo, y luego con Present Perfect, ambos con Jaume Manresa. En este nuevo disco hemos llevado la electrónica un poquito más allá.

¿Qué busca en la electrónica?

Jugar con los sonidos y con todo lo que te ofrece, que es muchísimo, un abanico muy amplio. Aún así, yo pienso que también está bien que contraste con lo que es mi voz, que es la parte orgánica, y ese juego del contraste de la voz y de todos esos instrumentos que en realidad no existen, me encanta.

Vuelve a repetir con su hermano, Tomeu Janer.

En la producción, sí. Me resulta muy cómodo trabajar con mi hermano, y me ha recordado a la época de La Fosca, cuando teníamos el grupo, que era como ensayar con las zapatillas de ir por casa en el local que teníamos en casa de mis padres. Hemos trabajado desde la más absoluta comodidad y confianza.

¿Volveremos a ver La Fosca sobre un escenario algún día?

Algunos de los integrantes de La Fosca nos seguimos viendo, para pasarlo bien y recuperar algunas canciones. Nos divertimos con ello pero no sé al final qué pasará, porque de hecho ya llevamos como dos años viéndonos. No sé si llegaremos a presentarnos de nuevo como proyecto pero en cualquier caso es algo que está ahí, que no lo descartamos y que ya se verá.

¿Reivindica la diversión en este mundo tan deprimente?

Reivindico la fiesta, reivindico esas posibilidades que te da a veces pensarte las cosas dos veces e intentar buscar esa luz de la que hablábamos y esa capacidad que tenemos todos y a veces se nos olvida de poder ver las cosas de otra manera, más en positivo. No soy demasiado optimista porque el mundo en el que vivo no es fácil de entender, aunque me esfuerzo en ser positivo.

El músico Pere Janer / .

Dicen quienes le conocen que Pere Janer es, ante todo, un escritor.

He nacido en una familia de escritores. Mi padre es escritor, mi hermana es escritora y yo también me considero un poco escritor aunque me he dedicado más a la música y a escribir los textos que canto. Pero bueno, no sé, es que etiquetarse uno mismo... Lo que sí es cierto es que el hecho de haber vivido en esta familia me ha aportado una experiencia a partir de la cual yo me he podido construir y me ha hecho ser la persona que soy realmente. En mi familia el hecho cultural ha sido importante e imprescindible.

¿Ellos son siempre los primeros oyentes de sus canciones?

Noticias relacionadas

Sí, somos un poco clan. Aunque a veces nos equivoquemos, siempre nos respetamos muchísimo y nos apoyamos.