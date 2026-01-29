La Fundació Miró y Filmin son los buques insignia culturales de Mallorca

La Fundació Pilar i Joan Miró de Palma ha sido escogida Insignia Cultural de Balears durante 2025 y entra por primera vez entre las 50 mejores propuestas a nivel estatal de un total de 116 instituciones y actividades.

El Observatorio de la Cultura presentó este jueves su informe anual, elaborado por casi un millar de profesionales de los sectores creativos, y en él la plataforma de cine Filmin, de origen mallorquín, repite como líder en lo mejor de la cultura en formato digital.

Otro dato destacado del estudio es que Palma sube un puesto respecto a la «calidad e innovación de la oferta cultural», situándose en el 14 de las 23 ciudades analizadas.

Pese a que Es Baluard Museu ha perdido su condición de Insignia Cultural de Balears a beneficio de la Miró, hay que resaltar que a nivel estatal ha escalado posiciones y se sitúa en la 62 mejor propuesta, debido a que en el año 2024 se encontraba en el puesto 70.

Ranking nacional y balear

En el ranking nacional de lo mejor de la cultura 2025, el listado del top diez incluye dos centros expositivos que tienen una de sus sedes en Palma, CaixaForum, que se sitúa en el puesto número siete, y la Fundación Juan March, en el nueve. La institución española que encabeza la puntuación este año es el Museo Reina Sofía, seguido del Prado, el Festival de San Sebastián y el Thyssen-Bornemisza.

Respecto al listado de Balears, los 980 especialistas que han sido consultados en todo el país han escogido la Fundació Pilar i Joan Miró en primer lugar en el marco de la macroexposición de Palma Paysage Miró, que también se llevó a cabo en Es Baluard, la Llotja y el Casal Solleric. Precisamente el museo de arte contemporáneo le sigue en el ranking.

En tercer lugar a nivel autonómico se encuentra el Atlàntida Mallorca Film Festival (ocupa el puesto 110 en España), que en esta edición de Lo mejor de la Cultura ha adelantado al Teatre Principal de Palma, ahora en el cuarto puesto. Y son novedad en el listado el Casal Solleric, el Festival de Música de Pollença, la Llotja y Palma Dansa, todos igualados en cuarto lugar a nivel balear.

Cultura digital

En el apartado del informe que se titula centros culturales imprescindibles se hallan los citados CaixaForum y la Fundación Juan March, mientras que en el noveno puesto de los festivales de cine que uno no se puede perder está el Atlàntida.

La cita audiovisual que se celebra cada verano en la isla está impulsada por la plataforma Filmin, un auténtico referente en el mundo del cine. De hecho, el Observatorio de la Cultura lo ha votado como el más destacado en el formato digital, por delante de CaixaForum +, las redes sociales y visitas virtuales del Prado, RTVE Play y la Biblioteca Nacional, que son las cinco primeras. En total hay 67 propuestas culturales en formato digital.