Matías Vallés dialoga con Andreu Manresa en la Fundación Joan March

El periodista Andreu Manresa conversó ayer con una de las voces más destacadas del periodismo de las islas, Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, en el marco de las sesiones Líderes de opinión que se celebran en la Fundación Joan March. Ambos profesionales compartieron reflexiones sobre el mundo de la comunicación partiendo desde la experiencia local. La mirada crítica de Vallés sobre la actualidad balear y española se caracteriza por la combinación de un estilo incisivo e irónico con un análisis riguroso y profundo.