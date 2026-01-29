¿Quién es el mallorquín detrás de éxitos como 'Tacones Rojos' de Sebastián Yatra, 'Frente al Mar' de Ozuna o 'Lo que pasó, pasó' de Álvaro Soler?

El nombre de Juanjo Monserrat puede no sonar a todo el mundo, pero su música seguro que sí. El artista mallorquín, nacido en s’Arenal en 1992 y residente actualmente en Lloseta, ha compartido recientemente un vídeo en redes sociales en el que destapa algunas de las colaboraciones más importantes de su carrera, muchas de ellas desconocidas para la mayoría y ligadas a grandes figuras de la música internacional. En la grabación, el cantautor explica que ha participado en numerosas canciones como compositor, productor o guitarrista, demostrando una trayectoria que sitúa a Mallorca en el mapa global de la industria musical.

Colaboraciones de éxito mundial

Entre los trabajos que destaca Juanjo Monserrat se encuentra ‘Tacones Rojos’, interpretada por Sebastián Yatra y John Legend, un tema que él mismo compuso y produjo y que le valió dos Latin Grammy. Pero no es el único ejemplo de su huella internacional. El mallorquín también ha participado en ‘Frente al Mar’, de Ozuna y Beéle, tocando la guitarra; ‘Fue Culpa Tuya’, de Luck Ra y Tiago PZK; ‘Lo que pasó, pasó’, de Álvaro Soler y Marta Santos, como compositor y productor; y ‘Si quedes a dormir’, de Vic Mirallas, también compuesta y producida por él.

Un currículum que confirma su papel clave detrás de los focos, en canciones que han sonado en todo el mundo.

De Mallorca al mundo, de forma autodidacta

Juanjo Monserrat se define como uno de los artistas más polifacéticos de Baleares. Músico, cantautor, compositor y productor multiplatino, creció en una familia ligada a la música: su madre cantaba en la Orquídea Big Band y su primera guitarra fue la de su abuelo. Aprendió de forma autodidacta, en su habitación, influido por las melodías de sus videojuegos favoritos. Para él, la música es “un código, como el abecedario o los colores, una manera de ver el mundo”.

Además de sus Latin Grammy, el artista ha tenido la oportunidad de girar por todo el mundo y trabajar en estudio con nombres como Becky G, Justin Quiles, DJ Tiësto, Rels B, David Bisbal, Álvaro Soler o Monsta X, consolidando una carrera internacional que convive con sus raíces mallorquinas.

En 2021, su talento también brilló ante el gran público al ganar el Botón de Oro en Got Talent, de la mano de Risto Mejide. Aquella actuación superó los 10 millones de reproducciones en YouTube y se hizo viral incluso en Japón, experiencia que dio lugar al documental ‘Otamaniki’, proyectado en salas y festivales de todo el mundo.

Proyecto propio y presente en Mallorca

Paralelamente a su trabajo para otros artistas, Juanjo Monserrat desarrolla su proyecto en solitario. Actualmente, el músico vive en Lloseta y forma parte del sello Sony Music Publishing, desde donde continúa creando y colaborando en canciones que, aunque muchos no lo sepan, siguen llevando el nombre de Mallorca a lo más alto de la música global.