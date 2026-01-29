Llegan a la cartelera 'Marty Supreme', 'Aida y vuelta' y el documental sobre Melania Trump

Galardonado con el Globo de Oro y nominado al Óscar, Timothée Chalamet llega a la cartelera con 'Marty Supreme', acompañado en los estrenos semanales por la esperada 'Aída y vuelta', de Paco León, además de un biopic sobre Franz Kafka, un documental sobre Bertolucci y su familia cinematográfica, y dos más sobre Melania Trump y el músico Mikel Erentxun.

'Marty Supreme'

Chalamet ya ha ganado el Globo de Oro y el Critics Choice Awards por su interpretación en 'Marty Supreme' y es firme candidato, según las encuestas, al Óscar.

La ópera prima del director Josh Safdie cuenta la historia de Marty Mauser, un joven de una gran ambición, que está dispuesto a todo para cumplir su sueño. Con la ayuda, entre otros, de la estrella de cine Carol Dunne (Gwyneth Paltrow) demostrará al mundo entero su grandeza.

'Aída y vuelta'

'Aída y vuelta' es la catarsis con la que el actor y director Paco León ha querido poner el punto y final a la serie 'Aída', que estuvo diez años en antena arrancando carcajadas y que se presenta en las salas no como una continuidad si no como un homenaje a los fans.

Un traje a medida para los intérpretes, con un guión, también escrito por León y Fer Pérez (guionista de la serie), que muestra qué habría pasado de haber continuado con los capítulos en 2018, un momento en el que fenómenos como el 'me too' y los límites del humor cambiaron todo.

'La lucha'

La isla de Fuerteventura y sus áridos parajes sirven como escenario de la historia de Miguel y su hija Mariana, que intentan seguir adelante tras la muerte de su esposa y madre.

La lucha canaria es su refugio, su forma de hacerse un lugar en el mundo y una manera de reflejar su propio combate para levantar el vuelo tras la pérdida.

'La chica zurda'

Finalista a mejor película internacional en la próxima gala de los Óscar en la misma categoría que la cinta de Óliver Laxe, el filme taiwanés 'La chica zurda' cuenta la historia de una madre soltera con dos hijas que regresan a Taipei, tras varios años viviendo en el campo, para abrir un puesto en un bullicioso mercado nocturno.

Cada una a su manera, tendrán que adaptarse a este nuevo entorno para llegar a fin de mes. La relación con su abuelo desvela secretos familiares y la crisis se desencadena cuando el anciano le dice a la hija menor, que es zurda, y que nunca use su "mano del diablo".

'Franz Kafka'

La directora de 'Europa, Europa', Agnieszka Holland regresa a la cartelera con un biopic sobre el célebre escritor checo, que ha calificado como su proyecto más ambicioso.

Holland opta por una propuesta en la que mezcla momentos clave de la vida de Kafka con incursiones en sus mundos ficticios, recuerdos, simbolismos y referencias a su legado actual.

Idan Weiss interpreta a un joven Kafka, un abogado que debate entre su pasión por la literatura y las responsabilidades de ser hijo y futuro esposo en una sociedad conservadora al borde de la Primera Guerra Mundial.

'Bertolucci. Nuestra magnífica obsesión'

El documental, dirigido por Marco Spagnoli, utiliza material de archivo inédito para narrar la amistad de un grupo de jóvenes, entre ellos el propio Bertolucci, Marisa Paredes, Stefania Sandrelli, Dario Argento o Wim Wenders.

Nombres memorables del cine que define como una "familia cinematográfica y carismática", reunida en torno al referente de la cultura italiana, Bertolucci.

'Melania', la primera dama estadounidense tiene documental

Este documental, dirigido por Brett Ratner, permite dar conocer, con una visión poco común, la vida de la primera dama estadounidense, durante los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025.

Un particular punto de vista con imágenes que captan reuniones, organización doméstica y conversaciones privadas y que ha tenido una presentación de lujo en la Casa Blanca.

'Hombre bala', la historia de un músico Mikel Erentxun

Anuska Ariztimuño dirige 'Hombre bala', un documental sobre el músico Mikel Erentxun en el que a sus 60 años realiza un recorrido por sus 40 años de carrera musical y a sus 25 de relación con su pareja, en el que habla de su miedo a la muerte y cómo le afecta el paso del tiempo.

El documental se estrenó en la sección Zinemira del Festival de San Sebastián y entre los amigos que participan se encuentran Eva Amaral, Luz Casal o Enrique Bunbury.