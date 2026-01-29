Una artista mallorquina busca a la niña que le regaló un dibujo en un concierto hace más de una década

Lo que empezó como un ejercicio de memoria personal ha terminado convirtiéndose en una historia con final feliz. La artista mallorquina Joana Pol, miembro del dueto Donallop, publicó hace unos días un vídeo en redes sociales en el que mostraba unos dibujos infantiles que había conservado durante más de diez años, con un objetivo claro: encontrar a la niña que se los regaló tras un concierto.

Un hallazgo inesperado entre recuerdos de 2016

Joana explica en el vídeo que encontró los dibujos mientras trabajaba en una pieza audiovisual para enseñar cómo fue su año 2016, una tendencia a la que se están sumando numerosos creadores en redes, marcada por la nostalgia y la revisión de archivos personales. Entre fotografías, papeles impresos y recuerdos de aquella etapa, aparecieron varios dibujos hechos a mano. La artista recuerda con claridad el momento: se los entregaron en Sineu, en 2014. Desde entonces, los había guardado sin saber quién estaba detrás de ellos.

Un llamamiento en redes que da resultado

Con los dibujos en la mano, Joana decidió compartir la historia y pedir ayuda a sus seguidores para localizar a su autor o autora. El vídeo no tardó en circular y, en pocas horas, comenzó a generar reacciones y mensajes de personas intentando reconstruir la historia. Entre los propios seguidores de la artista, alguien reconoció el dibujo y consiguió dar con la autora: Maria, que hoy vive en Barcelona, entrando ya en la vida adulta.

Al recibir el vídeo, la joven reaccionó emocionada: “Soc jo, quina il·lussió”, escribió al reconocer sus propios dibujos más de una década después.

Donallop encara una nueva etapa con disco nuevo

Este momento de mirada al pasado coincide con una nueva etapa creativa para Donallop. El dúo publicará el próximo 5 de diciembre su nuevo trabajo de estudio, titulado ‘De Superlluna’, un álbum que, según explicó Joana Pol en una entrevista con Diario de Mallorca, será el más diferente de su trayectoria. La artista adelanta que se trata de un disco más variado, que transita por distintos estilos y que no busca una única vibración sonora como en trabajos anteriores. También destaca que el proceso compositivo y de producción ha sido muy distinto, y que sorprenderá a quienes ya conocen el proyecto.