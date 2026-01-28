Psiconautas presenta su colaboración con Lorenzo Santamaría, 'Una canción'

Psiconautas presentan este jueves 29 de enero Una canción, segundo adelanto de Jungla, el nuevo disco de Psiconautas que ha contado con numerosas colaboraciones. En este tema en concreto ha colaborado nada más y nada menos que Lorenzo Santamaría.

El reconocido músico mallorquín, un clásico de la canción melódica con alma de rock, se aleja junto a Psiconautas de su zona de confort en un tema contundente que habla sobre las vicisitudes de escribir canciones. Rock contundente con el sello único de la banda.

Entre los excelentes músicos de la grabación de este tema, llaman la atención las guitarras de Amable Rodríguez, guitarrista de Coque Malla entre otros.

Psiconautas publicarán su nuevo disco el próximo mes de febrero. La banda, formada tras la carrera en solitario de Alberto Vizcaino, y que ha recibido excelentes críticas de sus anteriores trabajos, nos sorprende con esta nueva entrega. Luis Auserón, Santiago Auserón, Anni B Sweet, Lorenzo Santamaría, Galen Ayers o Pau Vizcaíno, (hijo del cantante del grupo), son algunos de los invitados en este trabajo coral e intergeneracional. Un trabajo que te traspasa desde la primera escucha, deja en el oyente un impacto profundo, e invita a reflexionar.