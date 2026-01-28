Joe Orson arrancará la gira de su esperado disco de debut en Mallorca

Joe Orson, el alter ego de José María Serrano, músico nacido en Úbeda (Jaén), formado en Tarragona e instalado desde hace años en Mallorca, publica este viernes 30 de enero su primer EP, The Edge. Un conjunto de canciones, defendidas por el sello Musicadders, que podrán escucharse en directo a partir de febrero, con motivo de una gira que le llevará por Palma (Café A 3 Bandas, 20 de febrero), Sineu (Sa Central, 21 de febrero), Binissalem (s’Attic Club) y, ya en marzo, por Baeza, Málaga, Almería, Granada, Soria, León, Salamanca y Badajoz.

Su esperado debut consta de seis piezas que actuán como un puente emocional entre sus raíces peninsulares y el horizonte mediterráneo que ahora le rodea e inspira su obra. Joe Orson nos invita a descubrir un universo personal, auténtico y cargado de matices folk y atmosféricos con tintes vanguardistas, donde se evoca la garra narrativa de Dylan, la poesía oscura de Nick Cave y los pasajes ambientales de Brian Eno. Este trabajo no es sólo un debut, sino una catarsis donde cada acorde parece respirar el salitre y la introspección de las calas mallorquinas.

En esta carta de presentación, Orson consolida un estilo propio donde la sensibilidad y la cuidada producción de Toni Salvà en Diorama Studios se fusionan para ofrecer un sonido honesto y necesario. A través de capas de guitarras etéreas y una voz que se quiebra y se eleva con igual maestría, el artista logra transformar la melancolía cotidiana en algo luminoso y extraordinario. El resultado es una propuesta vibrante que captura la luz, la calma y la intimidad del Mediterráneo sin olvidar el camino recorrido, posicionando a Joe Orson como una de las voces más genuinas del panorama actual. Con The Edge, el oyente no sólo escucha música, sino que se sumerge en una travesía sensorial que redefine los límites del folk contemporáneo.