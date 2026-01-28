Joan Carles Palou: “La noche de Palma siempre ha estado presente en todos nuestros discos”

Germans Tanner, el proyecto liderado por Joan Carles Palou, en la escena musical desde mediados de los años 80, cuando despuntó con Veruschka Vamp (segundos en el Concurs Pop Rock de 1984, tras los ganadores Nasti) y posteriormente con El Primer Tercio, publica ‘Infinitament’, séptimo disco en una trayectoria marcada por la música de autor, los paisajes urbanos y la poesía. El álbum incluye diez cortes, interpretados por Ester Mas (percusión), Pepo Granero (bajo), Ivan Tobiass (guitarra) y Joan Carles Palou (voz, música y letras). Grabado en el Estudi Swing, cuenta con la participación de Biel Fiol (violonchelo), Jaume Tugores (guitarra clásica), Xavier Orestes (guitarra), Deïna Lillo (teclados) y Miquel Gibert (percusiones).

¿Qué tiene de infinito una banda como Germans Tanner?

Las ganas de seguir construyendo canción tras canción. De hecho ya estamos en proceso de levantar un nuevo disco, a partir del próximo mes de marzo, así que lo nuestro tiene pinta de ser un poco infinito. Ya veremos.

Esta séptima entrega viene marcada por la poesía y el surrealismo.

Poesía, surrealismo e influencias de psicodelia: Nick Drake, Pink Floyd, algo de Dylan, también de Pau Riba… Nos interesa mucho la parte estética, y por eso encargamos la portada del disco a Lluís Juncosa, contemporáneo de Miquel Barceló y otros artistas. La temática que solemos tratar en nuestros discos aborda temas relacionados con la noche y la ciudad, piensa que yo fui DJ de La Polilla durante años, así que es una fuente de inspiración. La noche tiene una connotación muy interesante, de hecho tenemos una idea, a través de un editor, de hacer un formato pequeño y publicar los textos, en edición limitada, de todos nuestros temas que hablan de la noche de Palma.

La Polilla, un bar que figura en la memoria colectiva de toda una generación.

Los bares, de todo el mundo, son generacionales. Cuando pasan siete años y cambia la gente, es muy posible que el bar se muera. Desde finales de los 70 hasta finales de los 80, La Polilla tuvo su época de esplendor. La gente iba allí a escuchar música. Muchos traían discos de Londres, primicias. Muchos escucharon allí los primeros discos de Nick Drake y toda la new wave inglesa empezó allí. Allí descubrí a The Cure, el ‘Born to Run’ de Bruce Springsteen… Kevin Ayers venía mucho por el local, a escuchar sus discos, y me contaba todo tipo de historias. Cuando yo grabé con Ollie Halsall también se dejaba caer con regularidad, para saber cómo iba la grabación.

Autor de canciones como ‘Una bala travessa ciutat’, ‘Mentre la ciutat cau’ o ‘Agitarem tots els carrers’. ¿Cómo se lleva usted con Palma?

Ahora, fatal. Yo soy de Canamunt, vivo en el carrer del Socors, y he visto cómo se ha ido transformando el barrio. Desde 2017, habiendo un ayuntamiento de izquierdas, alertamos de los peligros de los pisos turísticos. Han ido sacando a todos los vecinos y hoy todo es Airbnb y hoteles. No hay voluntad política para hacer algo al respecto.

Joan Carles Palou, ayer en Xocolat / B.RAMON

¿Cómo se gestó un disco como ‘Infinitament’?

Empezó con un single, ‘Dibuix en un llençol blanc’, pero Mateu Picornell me comentó: “y por qué no hacemos un disco, ahora que tengo tiempo y ya no estoy en el Auditorium”. Y así lo hicimos, tema a tema, durante año y medio. Curiosamente el último tema fue ‘Infinitament’, que salió de una manera muy espontánea, con un texto inspirado en Mercury Rev.

Banda que dejó huella en el último Mallorca Live y mucho antes en el Isladencanta de Toni Pla.

Sí, yo no los conocía personalmente, pero Rafa Rigo me pidió una Telecaster para aquel concierto de 2002, en Magaluf. ¡Así que puedo decir que Mercury Rev tocaron con mi guitarra! Había un tema de ellos que me gustaba mucho, ‘Holes’, y de ahí cogí algunas ideas para este disco.

En el que se incluye la adaptación de un poema de Josep Maria Llompart.

Yo no soy lector de poesía, no querría parecer pedante, pero sí que en ocasiones me gusta consultar algunos poemas para inspirarme para mis temas. De mi primer disco tengo un tema que empieza diciendo ‘Bimbolles de colors’, y me hizo gracia que Josep Maria Llompart tuviera este poema llamado ‘Bimbolles de sabó’. No soy un estudioso de su poesía pero sí que me acuerdo de él, de cuando lo veía por Palma, por el Bar Bosch. En el próximo disco del que te hablaba, que verá la luz en 2027, habrá más poemas musicados, de Andreu Vidal, Joan Brossa, Blai Bonet, Robert Frost...