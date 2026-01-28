Homenaje a Josep Maria Llompart: Su nueva escultura en Oms invita a leer, pensar y descubrir al escritor mallorquín

La escultura de Antonio Machado en Baeza, la de Fernando Pessoa en Lisboa, James Joyce en Dublín y tantos otros escritores por toda Europa suman ahora en Palma la figura en bronce de «un hombre que supo como pocos unir cultura, lengua y humanidad, Josep Maria Llompart», en palabras este miércoles de la artista, Georgina Gamundí.

Con la inauguración de la obra dedicada al profesor, escritor y defensor de la lengua catalana culminaron los actos del Any Llompart, celebrado durante todo 2025 con motivo del centenario de su nacimiento.

La escultura a tamaño real está sentada en un banco en la calle Oms a la altura de Missió, donde nació, y en el respaldo de madera está inscrita su frase «Perquè els mots que altre temps jo no sabia m’han abocat al poble».

El pueblo encontrará junto a él un lugar de descanso y «pueden hacerse una foto, saber quién era esta persona, qué hizo, por qué se merece tener un banco y una escultura aquí. Es una iniciativa muy buena para que los escritores estén al alcance de la gente», se congratuló la sobrina del homenajeado, Cèlia Riba Viñas, quien se encarga de preservar el legado y la casa en Pere Garau de sus tíos, los activistas culturales Llompart y Encarna Viñas.

La escultura está en la confluencia de la calle Oms con Missió, donde nació / Jaime Reina

Reconocimiento

Él falleció en 1993 un lluvioso 28 de enero, como en el homenaje, que no arredró a la multitud congregada en Oms para rendirle tributo en un reconocimiento impulsado por la Obra Cultural Balear, el Govern, el Consell de Mallorca y el ayuntamiento de Palma.

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, agradeció la implicación de las instituciones y el trabajo de Georgina Gamundí por haber sabido captar el espíritu de Llompart, «no solo su imagen, sino aquello que le hacía ser quien era: un hombre cercano, comprometido, arraigado a su ciudad y al país».

Tras enumerar los múltiples actos realizados el año pasado que «han ayudado a redescubrirle y, sobre todo, a volver a ponerlo en circulación entre las nuevas generaciones», Llabrés destacó que la estatua servirá para «invitar a leer y a pensar, porque Josep Maria Llompart fue eso: alguien que nos invitaba a parar y mirar el mundo con responsabilidad».

El dirigente de la Obra Cultural Balear recordó que el escritor dejó «una huella literaria, intelectual, cívica y también física dentro del imaginario colectivo de la ciudad, como también la dejó otro de sus hijos ilustres, Joan Alcover».

Unió a ambos literatos palmesanos con el fin de «construir un puente, un tránsito, entre el Any Llompart que ahora acaba y el centenario del fallecimiento de Joan Alcover, que comienza a caminar».

El mensaje que unió a ambos es el que la OCB quiere mantener vivo: «la cultura como compromiso, la lengua como elemento indiscernible de nuestra identidad y la literatura como dedicación al servicio del país», según Llabrés.

Para el alcalde de Palma, Jaime Martínez, Josep Maria Llompart «es uno de nuestros escritores y docentes más brillantes, profundamente identificado con la ciudad y la isla que lo vieron nacer y absolutamente comprometido con el objetivo de preservar los signos culturales que constituyen el corazón y la esencia de esta tierra».