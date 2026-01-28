Fiona Rae expone en Es Baluard su primera individual en España

La artista británica Fiona Rae, que está considerada una de las figuras clave de la pintura contemporánea internacional, lleva a Es Baluard su primera exposición individual en España.

Bajo el título Vista, invita al espectador a una doble lectura, a «imaginar un horizonte abierto y acercarse a las obras como si de vistas se tratase, paisajes pictóricos que se pueden contemplar desde múltiples perspectivas».

La propia artista manifestó este miércoles que «el arte español siempre ha sido una influencia significativa» en su pintura, como «los fantásticos paisajes de Miró y las revoluciones compositivas de Picasso».

Para el director del museo de arte contemporáneo, David Barro, «Fiona Rae es una de las pintoras más interesantes de la escena internacional de las últimas décadas. En sus obras no existen certezas firmes, más allá de que es una artista que toma la propia pintura como modelo, con una conciencia reflexiva del proceso y un desarrollo exigente de los procedimientos del acto de pintar que permiten hablar de cuestiones estéticas específicas del hecho pictórico».

Evolución pictórica

El visitante podrá conocer su arte en profundidad a través de una selección de cuadros creados durante las tres últimas décadas, algunos pertenecientes a colecciones tan prestigiosas como la de la Tate Gallery de Londres o la Fundación la Caixa, y provenientes de un depósito reciente realizado por la Fundación Barrié en Es Baluard Museu.

Tal como explicaron desde el centro expositivo, «el proyecto establece un diálogo entre piezas de diferentes periodos ofreciendo un panorama amplio de la evolución de su práctica pictórica y de sus exploraciones en el ámbito de la abstracción».

A lo largo de más de cuatro décadas, «Fiona Rae ha desarrollado un cuerpo de obra reconocible por su inquieta energía, su complejidad formal y su sentido del humor», según añadieron.

La exposición 'Arquitectura menor', de Ester Partegàs / B. Ramon

‘Arquitectura menor’

Además, se inaugura la muestra de Ester Partegàs Arquitectura menor, que pone el foco en «los pequeños gestos, las acciones mínimas, las tradiciones bastardas, las audiencias limitadas o los encuentros fortuitos con algunos materiales culturales», describen desde el museo.

«Con una disposición que puede llegar a recordar un gran parque arqueológico, la muestra busca generar el espacio de tensión que hay en sus obras, ya sea por el juego de escalas o por las contradicciones intrínsecas a su trabajo».