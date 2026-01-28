Antón Maria Espadaler traduce al castellano 'La faula' de Guillem de Torroella: "Es uno de los textos más bonitos de la literatura artúrica"

El medievalista Anton Maria Espadaler (Barcelona, 1952) y la editorial Siruela han publicado por primera vez una versión en castellano de La faula, poema escrito en el siglo XIV por el mallorquín Guillem de Torroella (ca.1350-ca. 1375), bajo el título Viaje a Avalón. Una fábula, que sale a la venta este 28 de enero. “Es un texto muy bonito, de los más bonitos que existen en la literatura artúrica, es más refinado, más sutil y estéticamente más trabajado. Realmente es un texto impresionante y además tiene la ventaja de ser breve”, comenta con cierto humor el responsable de esta traducción, de su prólogo y de las numerosas notas aclaratorias.

Viaje a Avalón es un relato narrado en primera persona por Guillem de Torroella, que cuenta su encuentro con el rey Arturo en una isla a la que llega subido en una ballena que le lleva a una gran velocidad, guiada por un papagayo verde. El joven regresa a Mallorca con un mensaje del monarca. Hasta el momento, de este texto, escrito originariamente como poema en un occitano levemente catalanizado, había cinco versiones en catalán moderno, dos en francés y una en italiano, pero ninguna en castellano, apunta Espadaler, doctor en Filología Románica.

Portada del libro. / Siruela

Al margen de la belleza del texto y de la fantasía, el hecho de que el escritor sea el narrador en primera persona de esta historia y que logre regresar de Isla Encantada no es nada habitual en los relatos artúricos, señala Espadaler. “Esto es un atrevimiento, por su parte, extraordinario y propio de alguien que tiene mucha seguridad en esta materia, justamente porque la conocía muy bien. En lugar de inventar un sueño en el que ha visto al rey Arturo, o en lugar de tener una visión, él hace el atrevimiento mayor, es decir: yo voy a ver al rey Arturo. Y aún es más grande el atrevimiento porque yo voy a ver al rey Arturo, no porque yo lo quiera, sino porque él me llama. Esto es extraordinario. Imagínese usted qué sorpresa es que el rey Arturo de Bretaña necesite la ayuda de un joven mallorquín. Esto es fantástico”, enfatiza el experto en literatura medieval, quien recuerda que ambos personajes, el real y el legendario, no pertenecían ni siquiera a la misma época.

“¿Por qué el hada Morgana decide que para curar la tristeza del rey Arturo no necesita que aparezca Lancelot o uno de esos caballeros de la corte, sino un caballero del tiempo real? ¿Y por qué, además, este chico se encuentra en el puerto de Santa Catalina de Sóller?”, plantea Espadaler. En este punto, el escritor e investigador recuerda que la familia de Guillem de Torroella tenía relación con la Casa Real de Mallorca y que cuando escribió el poema era una época muy convulsa, de lucha de dinastías en territorio mallorquín. “Y este vínculo es lo que hace que el problema que afecta al rey Arturo sea para él más fácil de entender, justamente porque es mallorquín. Uno de Calatayud, un aragonés, no tendría esta sensibilidad”, esclarece el medievalista.

“Este contacto con el otro mundo, que es un mundo que no da miedo, sino un mundo lleno de belleza, en estos días nuestros tan desgraciados en los que la naturaleza ha sido absolutamente corrompida, me parece que reconforta mucho”, apunta Espadaler como uno de los atractivos de la lectura de esta fábula. Por otro lado, está el interés que suscita el rey Arturo y el hada Morgana. “Son dos personajes fundamentales en la historia de la literatura y de la imaginación europea. Y aquí los tienes perfectamente perfilados, con sus edades, prácticamente con su físico, con su apariencia real y en un palacio maravilloso que indica que el mundo artúrico es un mundo muy atractivo y que vale la pena ser conocido, no solo desde un punto de vista estético, también desde un punto de vista moral, incluso desde un punto de vista político, porque las virtudes del rey Arturo son buenas para la comunidad”, añade Espadaler.

El medievalista catalán demuestra ser un gran conocedor de la vida del autor mallorquín. “Guillem de Torroella era una persona que tenía una gran cultura artúrica y el texto está lleno de pequeños detalles que si no te fijas mucho se escapan y, en cambio, sí que merecen un comentario. Este chico, que tenía 17 o 18 años cuando escribió esto, había leído mucho y justamente por eso pudo hacer una obra tan sólida como esta. Yo creo que los arturianos, por decirlo así, los especialistas en literatura bretona internacional, franceses, ingleses, alemanes, el día que conozcan esta obra, se quedarán maravillados, porque no se la esperarán”, explica el investigador. El autor de La faula murió joven. “Es una lástima que no hubiera vivido más y que no hubiera podido escribir más porque era una persona extraordinariamente dotada”, comenta Espadaler, quien acudió a archivos de Mallorca, como el de la Fundación March, en busca de más información. En el prólogo del libro, recoge la teoría de otro autor, Jaume Vidal Alcover, quien considera que el mallorquín podría ser el autor de otro poema, El déu d’Amor caçador, también de finales del siglo XIV y conservado en la Societat Arqueològica Lul·liana.

El editor Julio Guerrero explica el interés en publicar esta versión de La faula: "Los libros de tradición medieval siempre han tenido presencia en el catálogo de Siruela. De hecho, el primer libro que publicó la editorial fue La muerte de Arturo, y cualquier aportación a la materia nos resulta muy interesante. Más en esta ocasión, con Viaje a Avalón, en la que el autor es mallorquín y supone la primera traducción de la obra al español".