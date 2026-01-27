Pere Andreo presenta su nuevo videoclip, 'Sa llampuga', en el Museu Marítim de Mallorca

El músico y arquitecto ‘solleric’ Pere Andreo, conocido por su pertenencia a bandas como La Rumba Nostra, Sur o Nepal Studio e integrante del grupo de poetas La Guasa Decimal junto a Jorge Drexler, Pedro GuerraRozalén o Javier Ruibal, presenta este jueves día 29 el videoclip ‘Sa llampuga’, canción incluida en su álbum ‘L’espassio’, publicado en 2025 por Produccions Blau y materizado y mezclado por Joan Miquel Oliver.

Pere Andreo y Joan Miquel Oliver / Anita Sanxo

El videoclip, que se proyectará en el Museu Marítim de Mallorca, en Ses Voltes (19 horas), ha sido dirigido por Tarek Serraj y cuenta con la participación de los músicos Jeroni Rullán (a la bandurria) y Pep Estrada (al bajo), el pescador Gori Mayol y el cocinero Santi Taura, entre otros.

‘Sa llampuga’ es el tercer y último videoclip de ‘L’espassio’, tras los ya estrenados ‘Menfis es…’, dedicado a un episodio relacionado con los ovnis que revolucionó la Mallorca de finales de los años 70, y ‘Reset’.