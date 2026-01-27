Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pere Andreo presenta su nuevo videoclip, 'Sa llampuga', en el Museu Marítim de Mallorca

La proyección tendrá lugar este jueves en el centro de Ses Voltes, a las 19 horas

En la cinta participan los músicos Jeroni Rullán (a la bandurria) y Pep Estrada (al bajo), el pescador Gori Mayol y el cocinero Santi Taura, entre otros

VÍDEO | Pere Andreo presenta su nuevo videoclip, 'Sa llampuga', en el Museu Marítim de Mallorca / DM

Gabi Rodas

Palma

El músico y arquitecto ‘solleric’ Pere Andreo, conocido por su pertenencia a bandas como La Rumba Nostra, Sur o Nepal Studio e integrante del grupo de poetas La Guasa Decimal junto a Jorge Drexler, Pedro GuerraRozalén o Javier Ruibal, presenta este jueves día 29 el videoclip ‘Sa llampuga’, canción incluida en su álbum ‘L’espassio’, publicado en 2025 por Produccions Blau y materizado y mezclado por Joan Miquel Oliver.

Pere Andreo y Joan Miquel Oliver

Pere Andreo y Joan Miquel Oliver / Anita Sanxo

El videoclip, que se proyectará en el Museu Marítim de Mallorca, en Ses Voltes (19 horas), ha sido dirigido por Tarek Serraj y cuenta con la participación de los músicos Jeroni Rullán (a la bandurria) y Pep Estrada (al bajo), el pescador Gori Mayol y el cocinero Santi Taura, entre otros.

‘Sa llampuga’ es el tercer y último videoclip de ‘L’espassio’, tras los ya estrenados ‘Menfis es…’, dedicado a un episodio relacionado con los ovnis que revolucionó la Mallorca de finales de los años 70, y ‘Reset’.

