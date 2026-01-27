Una nueva edición de Teatre de Barra de Palma comienza este jueves en la zona de Blanquerna

Una nueva edición de Teatre de Barra comenzará este jueves, 29 de enero, en diferentes locales de la zona de Blanquerna.Tras seis jornadas, el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra acogerá la gran final el 7 de marzo.

Si el pasado otoño el cómic inspiró las obras, Souvenirs teatrals, turistes de barra es el título de esta 28 edición del certamen, dirigido por Javier Matesanz y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palma. Desde este 29 de enero y hasta el 5 de marzo, cada jueves se representarán cinco obras, con diferentes intérpretes, autores y directores en diferentes locales de restauración de la zona de Blanquerna.

La programación comienza este jueves, y continuará los días 5, 12, 19 y 26 febrero y 5 de marzo, tal como han explicado Javier Matesanz y el director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, que han estado acompañados por dos de los autores participantes: Maria Garalve y Xisco Joan. El teatro Maruja Alfaro acogerá el día 7 de marzo, a las 20 horas, la gran final.

La programación de esta edición es la siguiente:

Aigua!, una comedia de Alfonso Morillas, dirigida por Bernat Molina e interpretada por Laura Andújar y Héctor Seoane (Bar Ca na Mercy, c/Ramon Muntaner, 46).

El silenci dels residents, comedia escrita y dirigida por Jaume Sureda, protagonizada por Marina Font y Enric Garcia (S’Amagatall, c/ Andreu Feliu, 16).

Zu verkaufen, comedia de Xisco Joan, dirigida por Pedro Orell y que cuenta con los actores Aina Jagla y Pedro Mas (Bar Mavi, c/31 de Desembre, 29).

Piano Man, una tragicomedia musical escrita y dirigida por Alba Vinton, con Mariona Hauf y Richard Vinton (Hotel Ars Magna, c/Blanquerna, 12).

FastPass, una comedia escrita y dirigida por Maria Garalve e interpretada por Aina Zuazaga y Jose Artero (Restaurant Udon, c/ Blanquerna, 3).

Cada jueves, habrá cuatro sesiones consecutivas en cada establecimiento, entre las 19:30 y las 21:30 horas. Las entradas tienen un precio de 5 euros y se pueden comprar en el Bar Mavi. Las entradas para la final también se pueden adquirir a través de la web del teatro Maruja Alfaro o una hora antes en la taquilla.