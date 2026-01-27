Arte
El IEB expondrá en ARCO ‘Tornar-se un cos d’aigua’ de Aláez y Pericàs
La obra Tornar-se un cos d’aigua de los artistas Ana Laura Aláez y Gabriel Pericàs se expondrá en el estand del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) en el ARCOmadrid 2026. Esta obra ha sido la ganadora de la convocatoria abierta del IEB para su estand en esta feria, que se celebra del 4 al 8 de marzo en Madrid.
Entre los cinco proyectos presentados, la propuesta curatorial de Javier Sánchez Martínez fue la mejor valorada por el jurado, integrado por la comisaria Pilar Cruz, el comisario Sebastià Mascaró Cabrer, el galerista Juan González de Riancho, la responsable del área de artes visuales del IEB, Karen Müller, y el director del IEB, Llorenç Perelló. El proyecto Tornar-se un cos d’aigua pone en relación diversas obras escultóricas de ambos autores. El objetivo, según el comisario Javier Sánchez, es desplegar un imaginario alternativo del cuerpo a través de la obra de dos creadores que parten de una actitud de disidencia hacia la escultura.
El trabajo del artista, escritor y editor Gabriel Pericàs ha estado presente en las galerías Digestivo, Pelaires, PM8/Francisco Salas, en el Casal Solleric y en la Fundación Joan Miró de Barcelona. Ana Laura Aláez es reconocida por exponer en la sala Montcada, el Museo de Oslo, el Guggenheim de Bilbao o en Es Baluard.
- Abacus echa el cierre en Palma esta semana
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Despiden a una empleada tras comunicar sus planes de boda
- Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Calvià encara la aprobación definitiva para reconvertir el antiguo Casino en un hotel de lujo