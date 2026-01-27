La obra Tornar-se un cos d’aigua de los artistas Ana Laura Aláez y Gabriel Pericàs se expondrá en el estand del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) en el ARCOmadrid 2026. Esta obra ha sido la ganadora de la convocatoria abierta del IEB para su estand en esta feria, que se celebra del 4 al 8 de marzo en Madrid.

El IEB expondrá en ARCO ‘Tornar-se un cos d’aigua’ de Aláez y Pericàs

Entre los cinco proyectos presentados, la propuesta curatorial de Javier Sánchez Martínez fue la mejor valorada por el jurado, integrado por la comisaria Pilar Cruz, el comisario Sebastià Mascaró Cabrer, el galerista Juan González de Riancho, la responsable del área de artes visuales del IEB, Karen Müller, y el director del IEB, Llorenç Perelló. El proyecto Tornar-se un cos d’aigua pone en relación diversas obras escultóricas de ambos autores. El objetivo, según el comisario Javier Sánchez, es desplegar un imaginario alternativo del cuerpo a través de la obra de dos creadores que parten de una actitud de disidencia hacia la escultura.

El trabajo del artista, escritor y editor Gabriel Pericàs ha estado presente en las galerías Digestivo, Pelaires, PM8/Francisco Salas, en el Casal Solleric y en la Fundación Joan Miró de Barcelona. Ana Laura Aláez es reconocida por exponer en la sala Montcada, el Museo de Oslo, el Guggenheim de Bilbao o en Es Baluard.