Toni Mora presenta su nuevo álbum, ‘On vas’, en el Teatre de Lloseta

El músico mallorquín Toni Mora presenta su nuevo disco, On vas, este viernes en el Teatre d’Alaró acompañado por una banda que adelantará en escena el trabajo que se publicará en marzo. El pianista, voz y compositor ha concebido y grabado el álbum en Nueva York, donde ha creado «un diálogo de influencias» que desemboca en «una propuesta híbrida, abierta y personal que pone el acento en el proceso y la experiencia sonora compartida», según señalan en una nota de prensa. Afincado en la Gran Manzana, su proyecto «nace de la necesidad de procesar a nivel musical una identidad en tránsito y se construye como una propuesta sonora íntima, contemporánea y profundamente personal».