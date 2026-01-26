Música
Maria Jaume anuncia nuevo disco, ‘Sant Domingo Forever’
La cantante mallorquina publicará su cuatro trabajo el próximo 27 de febrero y días después arrancará su gira en el Auditori de Girona
Después del aclamado Nostàlgia Airlines, galardonado, entre otros premios, con el Enderrock 2025 de la Crítica a Mejor Disco y el MIN 2025 a Mejor Álbum en Catalán, la cantante mallorquina Maria Jaume tiene nuevo trabajo de estudio, el cuarto en su carrera, que llevará por título Sant Domingo Forever y se publicará el próximo 27 de febrero.
Maria Jaume anunció este lanzamiento este miércoles, a través de un vídeo colgado en sus redes sociales que ofrece pistas de su nueva sonoridad. El primer adelanto de este esperado disco se presentó el pasado otoño, Es teus beSOS, tema producido por su fiel productor Lluís Cabot. Para escuchar sus nuevas canciones en directo habrá que esperar al 21 de marzo, fecha de arranque de su gira, con un primer concierto que tendrá lugar en el Auditori de Girona.
La cantante de Lloret de Vistalegre, que reside actualmente en Barcelona, ha cautivado al público gracias a su elegante propuesta de indie-pop electrónico.
Suscríbete para seguir leyendo
- La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
- Jaime Martínez llevará al pleno de febrero la prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca
- Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes
- Cortes de tráfico en Palma este domingo por la celebración del 'Correfoc'
- Vedat Muriqi celebra en este restaurante turco de Palma sus dos últimas victorias con el Mallorca
- La propietaria del SAM está 'hasta las narices': el supermercado alemán de Playa de Palma cerrará este 2026