Pep Tosar actúa en Palma: "Hoy Miguel Hernández volvería a escribir 'Vientos del pueblo'"

Pep Tosar (Artà, 1961) está al frente de Vientos del pueblo, un espectáculo sobre Miguel Hernández en el que la interpretación se une a la danza, a la música y a imágenes audiovisuales para narrar la vida del poeta. Sobre el escenario, el actor está acompañado por Evelyn Arévalo, Andrés Corchero, Carles Dénia, Èlia Bastida y Marc López. La obra se podrá ver los días 29 y 30 de enero en el Teatre Principal de Palma. Un día después, la presentará en el Auditori de Manacor.

¿Miguel Hernández pertenece al grupo de autores que son especiales para usted?

Sí, yo entré en contacto con la poesía de Miguel Hernández cuando estudiaba, cuando era muy joven, por lo que reencontrarse con su obra y su vida, de alguna manera, me hace repasar mi propia vida e intentar descubrir qué es lo que me había vinculado a él. Este es un poco el punto de partida de todos estos espectáculos biográficos que he hecho. Son de poetas con los que más o menos tenía un pasado y una vinculación.

¿Este espectáculo tiene cosas en común con los anteriores que ha hecho también centrados en otros escritores y poetas?

No. Todos estos espectáculos lo único que tienen en común es la base narrativa. Es decir, todos ellos son multidisciplinares, todos ellos utilizan diferentes disciplinas escénicas a la vez: el teatro, la danza, la música y el idioma audiovisual. Todo suma en un solo hilo narrativo. Y en ese sentido también Vientos del pueblo usa todos esos lenguajes. Nosotros rodamos un documental a partir de necesidades narrativas que tenía el espectáculo. Este espectáculo no es un documental, es otra cosa, es un espectáculo de teatro que participa del lenguaje documental juntamente con todos los otros, es una cosa distinta.

Teatre Principal de Palma

Han viajado, han hecho entrevistas, hay un trabajo previo bastante potente detrás de lo que después se verá en el escenario.

Sí, es así. Es decir, nosotros recogimos el máximo de material posible, tanto a nivel documental, es decir, nos desplazamos a Alicante, estuvimos en contacto con dos personas de su familia, con su nuera y con su nieta. También entrevistamos a diferentes especialistas en la obra de Miguel Hernández, como Juan Antonio Rovira, como Juan Antonio Ríos Carratalá, como Carmen Alemán, gente que se ha pasado su vida estudiando sobre Miguel Hernández, fue muy enriquecedor esa entrevista. Es decir, recogimos todo ese material y después nos pusimos a hacer lo más difícil de todo, que son las renuncias.

Y con todo ese material ¿han pensado en hacer algo más?

Esta pregunta nos la hacen siempre y yo siempre digo que sí, pero lo que pasa es que cuando sería hora de coger todo ese material y darle otra forma o buscarle otro canal, ya estás enfrascado en un espectáculo nuevo y entonces el proyecto se queda dentro de un cajón a la espera de encontrar un momento mejor. Sí, es obvio que podríamos hacer un documental convencional, por ejemplo, pero sí, habría que encontrar el momento de hacer todas estas cosas. Ahora cuando me jubile…

Bueno, aún queda... ¿Descubriremos cosas nuevas sobre Miguel Hernández?

Yo las he descubierto, espero que los espectadores también las descubran. Sí, claro, como lo hemos hecho con todos los otros poetas que hemos biografiado, nuestro objetivo principal es intentar descubrir la persona humana que hay detrás del mito. Hernández, igual que Lorca, la forma en que deja este mundo, a través de un asesinato, se convierte en un mártir inevitablemente. Pero, detrás del mártir, hay la persona humana que está hecha del mismo material que los espectadores que ven el espectáculo. Y nosotros tratamos de establecer esta conexión entre el espectador.

Lo comentaba antes, hay música, danza, recita... ¿Cómo definiría este espectáculo?

Esta palabra no me gusta mucho, pero es un espectáculo esencialmente biográfico, multidisciplinar. Es un espectáculo que usa esta suma de diversas disciplinas artísticas. Había un periodista hace años, no sé de qué espectáculo hablaba, al que oí decir que era un docudrama multidisciplinar o algo así, una cosa que parecía una blasfemia, pero que era muy esclarecedor y realmente es eso, un docudrama multidisciplinar, pero a pesar mío, ¡eh! Todo esto empezó con mi espectáculo sobre Damià Huguet, en el año 2003. Empecé a utilizar el lenguaje documental dentro del espectáculo como una necesidad para poder explicar todas las cosas que había hecho Damià. Es decir, que esta fórmula narrativa que yo he utilizado en los últimos 20 años nació por azar, nació con la idea de construir Esquena de ganivet.

¿Por qué eligió 'Vientos del pueblo' como título de la obra? ¿Lo que significa ese poema es hoy necesario?

Necesario no, imprescindible. Hubiéramos podido elegir cualquier otro título, porque todos los de Miguel Hernández son preciosos, pero yo he elegido este por las ganas de confiar en que se están generando unos vientos del pueblo que a través de la poesía combatirán esta negrura mundial que nos está quitando el aliento. Porque creo que hoy Hernández, si estuviera vivo, volvería a escribir Vientos del Pueblo frente a esta sensación de repetición de la historia, que se parece cada vez más, y cada vez de una manera más peligrosa, a las circunstancias que vivió él, al final de la República y con el desarrollo de la Guerra Civil. Creo que tanto el poema como el título contienen una vigencia absoluta y eso siempre resulta interesante desde un espectáculo de teatro.

Comentaba la confianza en que la cultura o la poesía pueda combatir un poco esta negrura, pero a veces nos encontramos precisamente que la cultura se menosprecia o que las reivindicaciones por parte del sector cultural a veces no se toman muy en serio...

No, efectivamente parece que nadie, cuanto más avanzan los días, necesita para nada la cultura, ¿no?, que todo el mundo está muy cómodo en la no-cultura, que todo el mundo está muy cómodo prescindiendo de la cultura. No sé, son tiempos muy complicados, muy difíciles y creo que cada vez hay menos gente que cree que la cultura debería estar en el centro de cualquier equilibrio social, histórico, político. Esto cada vez tiene menos sentido y aquí estamos nosotros intentando revertir este embate.

¿Qué otros proyectos tiene?

Dirigiré una obra de texto, que lo echo en falta un poco, de Harold Pinter que se llama Traición. Como actor la hice hace unos 25 años y es una de las obras más conocidas de este autor. Es un texto delicioso en el que intentaré no usar absolutamente nada de lo que utilizaría en un espectáculo biográfico. Tengo ganas realmente de trabajar de nuevo en este otro proceso, encerrarme con los actores en una sala de ensayo y sacarle punta a las palabras de Pinter. También se tienen que estrenar algunas cosas, como la película que rodé en Mallorca y en Barcelona, sobre la Paca, Mallorca Confidencial.