La mallorquina Agnès Marquès gana el Ramon Llull con una novela sobre los límites de la verdad y el periodismo viral

En marzo de 2014, en un pequeño diario del sudeste de Texas, apareció publicado un sorprendente anuncio en el que una mujer 'felicitaba' a su marido y a su amante por el hijo que estaban a punto de tener. "Quiero felicitar a Shara Cormier y Patrick Brown. Están esperando un bebé. Espero que ambos estén realmente enamorados y que todo salga bien. Siempre, la esposa de Patrick, Timeshia Brown", podía leerse, también dolerse, en 'The Sabine County Reporter’. En cuanto lo vio, la periodista y escritora Angès Marquès (Palma,1979) supo que ahí había una historia que contar, una novela para escribir. Máxime después de descubrir que aquel diminuto anuncio clasificado dio la vuelta al mundo desde Hemphill amplificado por el eco voraz del consumo instantáneo y la viralidad digital.

"¿Cómo puede ser que la vida de tres personas que viven en un pequeño pueblo de Texas acabe siendo material de consumo?", se pregunta ahora Marquès, ganadora del 46º Premi Ramon Llull con una novela que, tirando del hilo de tan peculiar triángulo amoroso, reflexiona sobre la tensa relación entre secretos y verdad. "Vivimos en una sociedad que confunde explicarlo todo con ser honestos", ha defendido la también columnista de Diario de Mallorca, durante el anuncio del veredicto de un galardón dotado con 60.000 euros. El jurado, formado por Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Estel Solé, Gerard Quintana, Carme Riera y Emili Rosales, ha destacado que la obra ganadora, titulada 'La segona vida de Ginebra Vern', es una novela "poderosa" sobre la necesidad de construir relatos para sobrevivir "y la fuerza de los vínculos que llamamos amor". "Es una obra que acelera y, al final, es un puñetazo emocional", ha resumido Quintada.

El periodismo es un lugar de conflicto ideal dentro de la novela para plantear un dilema que nos interpela a todos, porque todos somos narradores de nuestra propia vida"

En 'La segona vida de Ginebra Vern', ha explicado Marquès, todo echa a rodar cuando una periodista barcelonesa en horas bajas recibe el encargo de hacer un artículo viral, "un clickbait emocional de manual que solo busca el morbo", con la historia del anuncio de Texas. Titular SEO, tecleo rápido y risas garantizadas. Sólo que lo debería ser una noticia de usar y tirar, otra más en un medio en pleno proceso de reestructuración, acaba propiciando "una transformación inesperada" en Ginebra Vern, la protagonista. "Se ve prácticamente forzada a mirar el mundo de otra manera, pero sobre todo a mirar su propia vida. Le pasan muchas cosas, y la mayoría no se pueden explicar. Al final lo que se encuentra es un dilema, la distancia insalvable entre los hechos y el relato", ha avanzado, enigmática, Marquès.

"Mapa de riesgos"

Lo que sí se puede explicar es que, en la novela, Ginebra emprende un viaje a Texas buscando el origen de la historia, más o menos lo mismo que hizo la propia Marquès cuando empezó a trabajar en el libro. ""Me dije que tenía que ir, porque porque es muy difícil valorar el impacto de una noticia así en una geografía y en una cultura tan lejana. Si algo así ya hubiese generado revuelo aquí, imagínate en pleno cinturón bíblico de Estados Unidos", ha explicado. El resultado es una novela que se sirve del periodismo como "mapa de riesgos" para ahondar en conceptos como la honestidad, la moralidad o la responsabilidad.

Reproducción del anuncio que ha inspirado la novela / EPC

"El periodismo es un lugar de conflicto ideal dentro de la novela para plantear un dilema que nos interpela a todos, porque todos somos narradores de nuestra propia vida. El conflicto está en qué hacemos con la vida de los demás cuando las tenemos en nuestras manos y qué decisiones tomamos", ha explicado. El amor, añade Marquès, es "el campo de pruebas moral". "La mujer es donde la cultura proyecta la moral, y eso es lo que lo hace interesante", ha subrayado. De fondo, atravesando toda la novela, preguntas incómodas relativas a qué tenemos derecho a saber de la vida de los demás o cómo nos contamos a nosotros mismos. "Al final, lo que hay es la distancia insalvable entre los hechos y el relato que hacemos de nuestras propias vidas hasta que encontramos un espejo en el que nos podemos mirar", ha reflexionado.

Agnès Marquès, periodista, presentadora de radio y televisión y actual directora del programa 'Catalunya nit' de Catalunya Ràdio, debutó en la literatura con 'Ningú sap que sóc aquí', novela generacional ambientada en un festival de música. Antes había publicado 'Els guapos són els raros', libro ilustrado con los testimonios del programa televisivo 'La gent normal'. ‘La segona vida de Ginebra Vern’, su segunda novela, llegará a las librerías en catalán y castellano el próximo 25 de febrero.