El festival Febrer Negre rendirá homenaje al escritor Alexis Ravelo y a Marilyn Monroe

El festival de literatura y cine Febrer Negre celebrará su XVI edición entre los días 11 y 14 de febrero de 2026 con un recordatorio especial al novelista Alexis Ravelo, que falleció en 2023 y del que ahora se publican de nuevo tres de sus obras, y un homenaje a Marilyn Monroe, en el centenario de su nacimiento, con la proyección de la película La jungla de asfalto.

Febrer Negre, organizado por Francesc Sanchís y Glòria Forteza-Rey, responsables de las librerías Quars y Embat, volverá a contar con expertos en novela negra y autores de este género. Para abrir esta nueva edición, Javier Rivero Grandoso, profesor de la Universidad La Laguna y director del Seminario Internacional Tenerife Noir de Investigación en el Género Negro, ofrecerá la conferencia inaugural: "Crímenes insulares: la evolución tópicos en la novela criminal canaria".

Al finalizar esta conferencia, se hará un homenaje al fallecido Alexis Rivelo. El recuerdo a este autor canario coincide con la publicación de la trilogía Las islas negras, compuesta por La ceguera del cangrejo, Un tío con una bolsa en la cabeza y Los nombres prestados.

Desde hace tiempo, este festival presta una especial atención al cine negro y en esta edición ha programado la película La jungla de asfalto, dirigida por John Huston y en la que actúa Marilyn Monroe, de la que en este 2026 se cumplen cien años de su nacimiento.

Además de contar con escritores de novela negra, Febrer Negre también amplía su programa con una representación teatral, en Can Sales. A principios del próximo mes, los responsables de este festival ofrecerán más información sobre el programa y los novelistas invitados.

Irene Solanich-Sanglas, doctora en Traducción, Género y Estudios Culturales de la Universitat de Vic, ofrecerá la conferencia “La generació dels 70 i la construcció del relat criminal en català”, en la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem.