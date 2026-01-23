Las ciudades finalistas a Capital Europea de la Cultura 2031 se sabrán el 13 de marzo
El Gobierno retrasa la fase de selección y el primer corte se prolongará durante cuatro días
Europa Press
Palma
El Ministerio de Cultura ha comunicado este viernes que la primera fase de selección de las ciudades candidatas a Capital Europea de la Cultura 2031 se retrasa del 2 al 9 de marzo.
Así, Palma, Oviedo, Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Las Palmas, Potries y Toledo tendrán que esperar hasta el 9 de marzo para pasar el primer corte del proceso de selección, que se prolongará cuatro días y culminará con la comunicación de las ciudades seleccionadas en esa primera fase evaluadora el viernes 13 de marzo.
El título de Capital Europea de la Cultura se otorgará a finales de 2026.
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- El CTA da su veredicto sobre los dos polémicos penaltis a favor del Mallorca ante el Athletic
- Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
- La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
- El Club Mar de Palma adjudica dos de sus cuatro nuevos restaurantes al grupo madrileño Azotea
- Vox Palma propone que el edificio de Gesa se destine a oficinas y alquileres
- Palma tendrá que pagar todos los conciertos de la Revetla de Sant Sebastià que se cancelaron
- Una mañana de reuniones y teléfonos: así se fraguó la cancelación de Sant Sebastià