Las ciudades finalistas a Capital Europea de la Cultura 2031 se sabrán el 13 de marzo

El Ministerio de Cultura ha comunicado este viernes que la primera fase de selección de las ciudades candidatas a Capital Europea de la Cultura 2031 se retrasa del 2 al 9 de marzo.

Así, Palma, Oviedo, Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Las Palmas, Potries y Toledo tendrán que esperar hasta el 9 de marzo para pasar el primer corte del proceso de selección, que se prolongará cuatro días y culminará con la comunicación de las ciudades seleccionadas en esa primera fase evaluadora el viernes 13 de marzo.

El título de Capital Europea de la Cultura se otorgará a finales de 2026.