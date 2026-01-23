CineCiutat estrena el ciclo 'Camí als Goya': estos son los días y horarios para ver las películas nominadas

El autogestionado CineCiutat de Palma presenta el ya tradicional ciclo 'Camí als Goya', que pondrá en la gran pantalla algunas de las cintas nominadas a los premios Goya 2026, cuya gala se celebrará el 28 de febrero en Barcelona.

Las semanas previas a la ceremonia, entre el 30 de enero y el 27 de febrero, CineCiutat reproducirá cada viernes una de las cinco cintas nominadas en la categoría de 'Mejor película'. Todas ellas se reproducirán a las 19 h en la Sala 1.

Estos son los días en que se emitirán las películas nominadas:

Viernes 30 de enero - La cena

viernes 6 de febrero - Los domingos

viernes 13 de febrero - Maspalomas

viernes 20 de febrero - Sirat

viernes 27 de febrero - Sorda

El precio de la entrada general es de 8€, mientras que los socios podrán acceder por solo 5€.