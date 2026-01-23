CineCiutat estrena el ciclo 'Camí als Goya': estos son los días y horarios para ver las películas nominadas
Los domingos o Sirat son algunas de las películas que podrán verse en la gran pantalla
El autogestionado CineCiutat de Palma presenta el ya tradicional ciclo 'Camí als Goya', que pondrá en la gran pantalla algunas de las cintas nominadas a los premios Goya 2026, cuya gala se celebrará el 28 de febrero en Barcelona.
Las semanas previas a la ceremonia, entre el 30 de enero y el 27 de febrero, CineCiutat reproducirá cada viernes una de las cinco cintas nominadas en la categoría de 'Mejor película'. Todas ellas se reproducirán a las 19 h en la Sala 1.
Estos son los días en que se emitirán las películas nominadas:
- Viernes 30 de enero - La cena
- viernes 6 de febrero - Los domingos
- viernes 13 de febrero - Maspalomas
- viernes 20 de febrero - Sirat
- viernes 27 de febrero - Sorda
El precio de la entrada general es de 8€, mientras que los socios podrán acceder por solo 5€.
