Una veintena de artistas unen circo y música K-Pop en Mallorca
El espectáculo realiza su estreno nacional en la isla y se celebrará del 29 de enero al 8 de febrero en una gran carpa climatizada en Nou Llevant
Una veintena de artistas participan en El Gran Circo de las K-Pop, cuyo estreno nacional tendrá lugar en Mallorca y se celebrará desde el 29 de enero hasta el 8 de febrero.
El espectáculo de circo tendrá lugar en una carpa climatizada que se instalará en el barrio de Nou Llevant y durará más de una hora y media, en la que se combinarán las acrobacias del circo contemporáneo con la música de moda entre los jóvenes.
El hilo conductor del show sigue a Las Huntrix, "que buscan ganar el honmoon dorado con su canción estrella. Para conseguirlo contarán con la ayuda de equilibristas, alambristas, acróbatas aéreos y otros artistas del circo", según explican en una nota de prensa.
Participación del público
Añaden que "en el camino se enfrentarán a los motoristas del globo gigante y del péndulo de la muerte, que tratarán de impedir su objetivo", pero "la participación del público será clave para saber si finalmente logran la victoria cantando en directo".
La producción corre a cargo de Discovery Producciones y se realiza sobre la infraestructura del histórico Circo Coliseo, una compañía con una larga trayectoria en el panorama circense nacional.
Horarios
El Gran Circo de las K-Pop tendrá un total de 12 funciones. Los jueves y viernes serán a las 19 horas; los sábados habrá doble sesión a las 17 y 20 horas; y los domingos se ofrecerán funciones a las 12 y las 17 horas.
- El CTA da su veredicto sobre los dos polémicos penaltis a favor del Mallorca ante el Athletic
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
- Palma tendrá que pagar todos los conciertos de la Revetla de Sant Sebastià que se cancelaron
- Dos hermanos, heridos de gravedad al ser apuñalados por su padre en Palma
- El Club Mar de Palma adjudica dos de sus cuatro nuevos restaurantes al grupo madrileño Azotea
- Vox Palma propone que el edificio de Gesa se destine a oficinas y alquileres
- La borrasca Harry deja 26 incidentes leves en Mallorca y desborda un torrente en Sencelles