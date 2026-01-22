Una veintena de artistas unen circo y música K-Pop en Mallorca

Una veintena de artistas participan en El Gran Circo de las K-Pop, cuyo estreno nacional tendrá lugar en Mallorca y se celebrará desde el 29 de enero hasta el 8 de febrero.

El espectáculo de circo tendrá lugar en una carpa climatizada que se instalará en el barrio de Nou Llevant y durará más de una hora y media, en la que se combinarán las acrobacias del circo contemporáneo con la música de moda entre los jóvenes.

El hilo conductor del show sigue a Las Huntrix, "que buscan ganar el honmoon dorado con su canción estrella. Para conseguirlo contarán con la ayuda de equilibristas, alambristas, acróbatas aéreos y otros artistas del circo", según explican en una nota de prensa.

Participación del público

Añaden que "en el camino se enfrentarán a los motoristas del globo gigante y del péndulo de la muerte, que tratarán de impedir su objetivo", pero "la participación del público será clave para saber si finalmente logran la victoria cantando en directo".

La producción corre a cargo de Discovery Producciones y se realiza sobre la infraestructura del histórico Circo Coliseo, una compañía con una larga trayectoria en el panorama circense nacional.

Horarios

El Gran Circo de las K-Pop tendrá un total de 12 funciones. Los jueves y viernes serán a las 19 horas; los sábados habrá doble sesión a las 17 y 20 horas; y los domingos se ofrecerán funciones a las 12 y las 17 horas.