Estos son los galardonados en la gala de los MEM, los premios de la música electrónica de Mallorca

La música electrónica de Mallorca ha disfrutado este jueves de su gran noche en la gala de la segunda edición de los MEM (Mallorca Electronic Music) Awards que, organizada por Zulos Club, la promotora más antigua de Palma, e impulsada por La Siesta Magazine, ha tenido lugar en el Teatre Xesc Forteza.

La velada ha contado con la actuación de Guri & Eider y una banda sonora compuesta especialmente para la ocasión por Not Demure.

El director general de Música i Arts Escèniques del Ajuntament de Palma, Rafel Brunet, ha sido el encargado de abrir la gala. Posteriormente, los creadores de estos galardones, Tommy M. Jaume, Pere Morón y Javier Fernández han entregado a Danzú el premio a mejor promotora de 2025.

Después han llegado el resto: mejor productor 2025 (Kiko Navarro), mejor club 2025 (Es Molí Club, recogido por Paula Serra y Vikenzo), mejor discoteca 2025 (Amok, entregado a su director, Montserrat Vallespir y su subdirector, Joaquín Sánchez), mejor sello 2025 (Too Many Rules, entregado a Javi Bora), deejay revelación (Selin Kaya), mejor track o remix de 2025 (“Violin” de Pig & Dan), mejor deejay tech house 2025 (Manu Sánchez), mejor deejay hard techno 2025 (Nekita), mejor deejay minimal deep tech 2025 (Kiko Melis), mejor deejay techno 2025 (Álex Losa) y mejor deejay house 2025 (Kiko Navarro).

Los momentos más emotivos han tenido lugar al término de la velada. Primero, con el “We Remember U”, que ha recordado a las personas de la escena que fallecieron el pasado año, en especial al deejay y promotor de la zona norte, Rafalet; y la deejay, productora y locutora de radio, Cati Moreno. Al acabar el vídeo de homenaje, sus familiares han recibido sendas placas de manos de un Sp1der que les ha dedicado unas bonitas palabras.

Para acabar la gala, Juan Campos ha entregado el Premio Leyenda al mítico Deejays Club que formaron Ángel Rivas –por entonces Angelito- César del Río, Isaac Indart, José de Divina y el fallecido Miguel Ángel. El colectivo, formado en 1994, ha recibido esta noche su merecido homenaje, en un teatro abarrotado que les ha dedicado una sonora y larga ovación. Todo ello frente a familiares y amigos, quienes ocupaban las primeras filas.

En la gala, además del jurado formado por Álex Caro, Barolec, Mike Mauri, Nacho Almagro y Rosana Nun -quienes eligieron a los finalistas junto a una veintena de profesionales, antes de que unas 40.000 votaciones decidieran a los respectivos ganadores- también han participado, entregando los galardones creados por el artista local Philip Wolf, rostros tan conocidos de la escena como Danny Fernández, Fabian Roelandt, Fernando Cerviño, Ismael Sánchez, Javi Cannus & Pili Virtual, LPM, Marc Donoso, Mili Takeshi, Nacho Velasco, Paco Belucci, Pepe Link, Sote de Lino, Sp1der, y Treze.

Tampoco se han perdido la cita Miquel Gallego (Danzú); Dusan Koperdak (director de BCM), Javi Isern (subdirector de BCM), Juanse Alomar de Lokita; Jaime Lladó, Manu Blanco, Javi de Colors, Willy de Loren, Óscar Mula, Nichole, Danniel Selfmade, Rachel de Vidal, Gloria Armenteros, Sara de Araujo, Sara Collado, Martina Benvenutto, Jaume Colombás, Sebastià Ribot (Sideaways), Juan Ochogavía (IB Red), Ramón Caimari (Cultura Club), Rafa de Siria o Cesar Martín (Rex Party), sin olvidar a los nominados Agostina Spinelli, Belucha, Bonetti, J. Leonel (Yûgen), John P, Hurlee, Kiko Fernández, Lord of Alchemy, Meraki, Sebas Ramis, Julián Barrasus (en representación de La Boite), la dirección del Brooklyn Club y Uri B.

La segunda gala de los MEM Awards también ha contado con la presencia de otros muchos artistas de la isla como Abad Manners, Acid Mike, Adri Ro, Adrián Román, Alba Serrano, Boshan Montes, Botet, Carlos Simón, Conejo Manso, Danny Miniño, Dimoni, Gavella, Fer Raya, Gerard García, Goat, Gost’em, Heras, I:Life, Ivax, Johan Mila, Kevin Moreno, Matk, Mark Kova, Marina Baeza, Martin Kay, Michael Seen, Miguel Alorda, Milo, Miquel Font, Moberden, Nobisaki, Pjiama Bros, Raisol, Reynés, Ricardo de León, Robert Loop, Romeo Gabriel, Salva Oliver, Sebastian Deep, Sergi Ales, Siara Navarro, Tito García, Titto Bahía, Toni R, Toni Rado, Txema Sánchez, Valentín de Moreda, Vanesa Fernández, Víctor MV, Xesc Ripoll (Sala Fònica) o Will DC, además de Pere Joan Navarro (propietario de Lunita), Mo García (La bicicleta roja), la nueva dirección de Selva Club, los organizadores del Rock N’Rostoll y miembros del ‘staff’ de Amok, Danzú, El Barbero, Es Molí Club, Mork, Over Club, Sótano Club, Suburban Music, Too Many Rules y Yugen, entre muchos otros.

La gala ha contado con el apoyo del Ajuntament de Palma, Colors Tattoo Palma, Come y Calla, Es Bandarra, IB Red, Infamous Underground Clothing, Lo Music, Loca FM Mallorca, mallorcadiario.com y Music Lover

PALMARÉS COMPLETO MEM AWARDS

Mejor promotora 2025: Danzú

Mejor club 2025: Es Molí Club

Mejor discoteca 2025: Amok

Mejor sello 2025: Too Many Rules

Mejor productor 2025: Kiko Navarro

Mejor track o remix 2025: “Violin” de Pig & Dan

Deejay revelación 2025: Selin Kaya

Mejor deejay tech-house 2025: Manu Sánchez

Mejor deejay hard techno 2025: Nekita

Mejor deejay minimal deep tech 2025: Kiko Melis

Mejor deejay techno 2025: Álex Losa

Mejor deejay house 2024: Kiko Navarro

Premio Leyenda: Deejays Club (Angelito, César del Río, Isaac Indart, José de Divina y Miguel Ángel)

Noticias relacionadas

Distinciones especiales: Cati Moreno y Rafalet