Maria Jaume anuncia nuevo disco, 'Sant Domingo Forever'

Después del aclamado Nostàlgia Airlines, galardonado, entre otros premios, con el Enderrock 2025 de la Crítica a Mejor Disco y el MIN 2025 a Mejor Álbum en Catalán, la cantante mallorquina Maria Jaume tiene nuevo trabajo de estudio, el cuarto en su carrera, que llevará por título Sant Domingo Forever y se publicará el próximo 27 de febrero.

Maria Jaume anunció este lanzamiento ayer miércoles, a través de un vídeo colgado en sus redes sociales que ofrece pistas de su nueva sonoridad. El primer adelanto de este esperado disco se presentó el pasado otoño, Es teus beSOS, tema producido por su fiel productor Lluís Cabot. Para escuchar sus nuevas canciones en directo habrá que esperar al 21 de marzo, fecha de arranque de su gira, con un primer concierto que tendrá lugar en el Auditori de Girona.

Noticias relacionadas

La cantante de Lloret de Vistalegre, que reside actualmente en Barcelona, ha cautivado al público gracias a su elegante propuesta de indie-pop electrónico.